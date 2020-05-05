【創造營2020】吳亦凡加盟做教練EXO再合體　網友感謝羅志祥成全

內地女子選秀節目《創造營2020》日前開播，原本是導師之一的「亞洲舞王」羅志祥（小豬）因為爆出私生活混亂的醜聞，外傳他被節目踢出局，近日就不斷盛傳人氣男星吳亦凡將取代他的位置。果不然，這個消息近日得到證實，吳亦凡被影到現身深圳錄影節目，EXO中國籍成員有望世紀合體，令不少粉絲相當期待。

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第一集就找來大張偉做特派教練。（《創造營2020》微博圖片）

在首集播出的節目當中，導師之一的黃子韜就講到明每次舞台考核都會邀請一位特派教練助陣，而第一位特派教練就是大張偉。據黃子韜這個說法極大可能是節目組用飛行嘉賓的模式取代固定導師的位置，所以吳亦凡應該只是擔任特派教練而已。

吳亦凡現身深圳為節目錄影。（視覺中國）

從他的最新動向指出，吳亦凡近日現身深圳為節目錄影，身穿紫色襯衫加長褲的他非常搶眼，瘦身成功的他顏值重回巔峰，今次加盟擔任特派教練與導師鹿晗﹑黃子韜同台，是三人退出韓國男團EXO後首次合作，世紀同台不知會擦出甚麼火花，搞到觀眾都非常期待節目播出。另外，不少網友亦因為吳亦凡的加盟而感謝小豬，促成三子合作，所以大家紛紛在微博感謝小豬：「謝謝羅志祥」﹑「真是謝死他了」等，同時亦感情周揚青是次公開分手長文。

吳亦凡加入三子合體節目一定好好睇。（黃子韜﹑吳亦凡﹑鹿晗微博圖片）