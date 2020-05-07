降魔的2.0│「龍貓嫂」黃穎君被稱最美的士司機　當時已懷孕6個月

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞及劉佩玥主演的TVB新劇《降魔的2.0》播出後，處處有驚喜，受到觀眾熱討！昨晚（6日）一集輪到黃穎君飾演的龍貓嫂登場，她在上一輯雖然出場不多，但與「龍貓」何遠東的一段夫妻情，令不少觀眾都深受感動！今輯「龍貓嫂」就決定妻承夫業，做起堅強的的士司機，獨自養育一對子女！

原本一家四口超幸福！（IG/@fattung924）

黃穎君接受《香港01》訪問透露拍攝時自己已懷孕6個月，她稱：「其實拍嗰陣陀緊6個月，都見到少少肚，但廢事令劇組覺得好大壓力，都冇刻意周圍同人講，係有同監製講囉。（大住個肚會唔會拍得特別辛苦？）又唔辛苦，因為我冇嘔又冇抽筋，係直到拍飛車場面，我先講話自己大肚，咁劇組都Cut咗嗰幕戲。」黃穎君又透露今次會與林凱恩多對手戲：「我自己本身都唔明，但原來係想表達我哋一樣失去咗另一半，但一個向好發展，而另一個就向壞方面。」

原來當時已經陀B 6個月！ （電視截圖）

同林凱恩多對手戲！（劇照）

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不少網民又再次指黃穎君與謝安琪撞樣，她就笑言：「剪咗頭髮呢排的確有人講多咗，但仲似咩？似嘅地方應該都係喺香港大學畢業。（會唔會都同佢一樣Post泳照益吓Fans？）我好勤力Keep Fit，但始終個骨架比較大。（好多人話你係最美的士司機？）多謝呀，今次係淡妝上陣都好怕觀眾接受唔到。（戴安全帶嗰幕好震撼……）我本身係有啲……」

淡妝上陣一樣靚！（電視截圖）

再被指似謝安琪！（IG/@kaytse）

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除此之外，龍貓仔（馬譽軒飾）為了捉「鳳凰」精靈不惜獨自上山，原來真相不是貪玩而是這隻精靈是可以讓精靈復活，龍貓仔想死去的爸爸可以復活，黃穎君都大讚「龍貓仔」好戲：「以我所知，龍貓仔之前係跟過何遠東做戲。我覺得阿東係好犀利，由上一輯佢已經好帶到對手入戲，當日阿東都有喺現場導佢入戲，真係好感動！」

個個都以為龍貓仔貪玩！（電視截圖）

原來係想爸爸復活！（電視截圖）

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