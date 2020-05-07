降魔的2.0．劇透｜又有春光出現！　謝雪心有危險？

《降魔的2.0》第四集劇透。

《降魔的2.0》演員陣容：馬國明飾馬季、胡鴻鈞飾莫偉豪／石敢當、黃智雯飾莊芷若、劉佩玥飾貝貝娜、C君飾風獅爺、鄧佩儀飾施萊斯、麥凱程飾施勞斯、韋家雄飾嘟嘟Sir

《降魔的2.0》第三集講到，偉豪逼令馬季加緊展開降魔訓練，但馬季表現毫不積極，反鼓勵偉豪與晶晶相認，可惜被他一口拒絕。偉豪留守馬季家中，終於親眼見到晶晶，並得悉母親從未忘記自己，感動得落下藍眼淚。馬季帶龍貓之子(龍貓仔)外出，期間與人口角，始發現芷若正在搬家。龍貓仔突然失蹤，芷若主動與馬季四處尋找，才得悉龍貓仔因太想念爸爸，獨自趕往山頂「捉精靈」。忽然一陣怪風把芷若的裙子吹起，馬季察覺有異藉詞走開，眼前驚見一位石精靈現身。

被怪風吹起裙。（《降魔的2.0》截圖）

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《降魔的2.0》第四集內容，石精靈風獅爺現身，向馬季憶述與敢當的過去，並追問其下落。芷若試探馬季二人於鬼域之事，馬季支吾以對。馬季因偉豪與晶晶相遇一事而冷落貝娜，貝娜明白二人距離已漸行漸遠。馬季接載一位奇怪醉酒女乘客，令他想起貝娜，馬季往找貝娜勸她不應再眷戀人間。馬季主動聯同偉豪到電視城降魔，其實暗中安排他與晶晶碰面。貝娜與莉莉則請求獅爺幫忙為晶晶開天眼，可惜偉豪執意避開晶晶。馬季驚悉晶晶失蹤，慌忙尋找，赫見她昏倒地上。

又有好嘢睇！（《降魔的2.0》截圖）

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