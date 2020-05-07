甘比不滿老公劉鑾雄被冤枉　代夫出頭親解不光顧福臨門原因

香港富商華人置業前主席劉鑾雄（大劉）曾是名人飯堂福臨門的常客，但後來沒有再幫襯，今日有報道指大劉因為不喜歡某人，知道對方入股福臨門後便不再光顧。太太陳凱韻（甘比）今日代老公出頭，在IG發文澄清。

有報道指大劉不再光顧福臨門是因為他不喜歡某人，老婆甘比為夫出頭，澄清報道無中生有。（IG截圖／kimbeechan_official）

甘比在IG貼上2歲細女Josie下廚的組圖，大讚「家中有小廚」，並同時發文指今日有報道令老公大劉有點氣結：「話說劉生沒有光顧福X門已經有差不多四年，主要原因是換了大廚後，食物水準不斷下降，完全不符合他個人的要求，但今日竟然有報道無中生有，說劉生因為知道陳X禮先生入股了福臨門，不喜歡他，所以從此不去幫襯！」

甘比續指大移有一刻想過出聲明澄清，但平靜後只覺得傳聞很好笑，「認識劉生的人也知道他十分愛吃，只要有好吃的食物，他就算行動不便也要去，點會為了一個完全陌生的人而改變呢！」甘比代老公澄清報道無中生有。

甘比是大劉的第二任老婆，兩人育有三子女，分別是11歲大女劉秀樺、7歲二子劉仲學和2歲細女Josie。（Instagram@ kimbeechan_official）