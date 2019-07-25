【小Q】群星一人一張與毛孩合照　甘比蒙眼體驗拖導盲犬行商場

以導盲犬為主題的電影《小Q》，由「星皓影業」投資，老闆王海峰和導演羅永昌了解到香港導盲犬協會面對的營運困難，於是全方位計劃為香港導盲犬協會進行籌款，包括啟動了7月11日在fb+ig舉行的「與你同行·分享愛」活動，讓群星跟自己的毛孩合照出貼文。

Sammi也響應在IG貼文跟貓貓合照。（Sammi@IG）

活動舉行了五日，得到多界支持，在社交媒體發放與毛孩的合照，當中包括《小Q》一班主要演員任達華、梁詠琪、羅仲謙、楊采妮、袁澧林等，其餘還有名媛何超雲、何超蓮，香港運動員（桌球代表）吳安儀，以及知名藝人鄭秀文、袁詠儀、容袓兒等。

其他藝人跟毛孩合照

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視障人士的眼︰導盲犬

為答謝各界支持，「劉鑾雄慈善基金」創辦人劉鑾雄的太太陳凱韻（甘比），除了在網上帶頭發放與毛孩的合照，「劉鑾雄慈善基金」亦慷慨捐出10萬港元予香港導盲犬協會，全數以作為培育和繁殖導盲犬之用。除此之外，甘比更身體力行，於皇室堡接受蒙眼拖導盲犬行商場的挑戰，親身體驗為什麼導盲犬會被形容為視障人士的眼。當中包括學習向導盲犬的指令、手勢和基本的溝通口令，經過大約半小時練習後，順利完成揾櫈坐、找𨋢掣、搭𨋢落商場、行樓梯等多項考驗。甘比說：「戴了眼罩真的完全看不見，好在有他們（Ringo和訓練員）在身邊，我覺得導盲犬好特別好聰明，會給我好大信心；對視障人士來説，導盲犬是十分有用和很有意義。」

甘比感受過導盲犬的帶路後，覺得牠非常聰明。「我覺得導盲犬好特別好聰明，會給我好大信心。」（官方相片）