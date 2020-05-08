【矚目配角】黃澤鋒因03沙士生意失敗　再遇疫情更感慨：乜都冇晒

黃澤鋒：「新冠肺炎其實比沙士更慘。」 黃澤鋒曾開設火鍋店麻辣小喇叭，開幕時鄭伊健也來剪綵，生意由月賺百萬，但03年沙士一來到，生意變一落千丈，當時36歲的他，一度想過輕生，他說:「30個伙記當每個伙記出一萬蚊糧，都成30萬，冇生意人又燥，會有隻魔鬼會話你聽，你唔得㗎，你喺呢度跳落去啦！」慶幸黃澤鋒沒有聽到魔鬼勸告，堅持下去；今年53歲黃澤鋒形容市道比當年更差，但他態度積極，教游水，打拳再拍劇，上年還做了爸爸：「沙士嘅經驗我話畀自己知我要平靜落嚟，樂觀其成，呢期少工開咗，但我睇住我個女成長。」 場地提供：The AIR （The ONE）

黃澤鋒專訪當日，天氣大風、稍涼，不過記者並不擔心氣溫，只怕風聲或汽車響號影響收音。（陳志嵐攝）

黃澤鋒1986年入讀無綫藝員訓練班，與鄭伊健、謝天華、李家聲等人同期，畢業後加入無綫先為藝員，正式開展銀色旅途。「冇諗過佢會收㗎，嗰時我180磅，一個大肥仔，嗰時我個花名係『肥仔』。」其實黃澤鋒在做演員之前，是一名泳壇健兒，曾代表香港出戰美國分齡賽事，更屢次贏取香港渡海泳冠軍，甚至連第一個演藝作品也是因為游水而得到機會，「因為游水而入港台，有一次我接受電視新聞訪問，有個導演話就係想要搵呢個𡃁仔，咁就搵咗我去做，搵我嗰個人叫做施永遠，即係後嚟嘅副廣播處長。」

當年黃澤民（右）（黃澤鋒真名）在泳壇非常有名。（受訪者提供）

冇人識你呀！

「喺我個年代，游水退役之後得兩樣嘢做㗎啫，一係做救生員，一係就做教練，咁結果我係選擇咗做教練嘅，但嗰時我十幾廿歳，我發覺我唔可以就咁過一世，年紀輕嘅時候就渴望睇多啲嘢，咁我咪去讀訓練班囉，而個問題係，佢又收吖嘛！」不過入到訓練班，澤鋒的成績非常之差，更曾試過考第尾，「佢中途會篩人，點知佢又唔篩，又畀我讀到畢業，然後諗住都做唔成演員㗎喇，點知佢又簽喎！結果就喺TVB做咗25年，連埋港台，我加加埋埋喺呢行做咗35年。」不過澤鋒卻未有因為個人在泳壇的名氣而在演藝界得到更多機會，甚至根本沒有人認得他泳壇聲明顯赫的人，「冇人識我係邊個，直到我出嚟開始做戲，當時體育世界嘅一個記者發現到，陳常來，佢話：『呢個係香港冠軍嚟㗎，一個好勁好勁嘅人入咗嚟都冇人知』，不過都因為我冇講畀人聽，冇人知我係咁勁嘅。」

澤鋒現時主要收入來源是教水、教拳以及拳賽評判，幕前工作極其量只能夠叫Part-Time。（陳志嵐攝）

慘不忍睹

黃澤鋒在TVB當了25年演員，但他演過的角色，卻無一個令他覺得滿意，反而認為「不堪回首」的卻多不勝數：「真係慘不忍睹！例如最初嗰啲，《人海綠皮書》，我真係慘不忍睹㗎，睇返真係想死，又例如《新紮師兄》，1988年，我睇返我都想死，點解我好似念口黃咁？所有嘢都係念嘅！」的確，澤鋒在無綫從來不乏演出機會，但很多觀眾對他的印象卻停留在「TVB嗰個演員，做過好多戲」而說出名字。2012年，澤鋒決定離開TVB往外闖，加入了「HKTV」，可惜視台卻胎死腹中。2019年，黃澤鋒參演ViuTV劇集《教束》，飾演一名體育科主任，一名長頭髮，臉長鬍鬚的老師，「我問過導演㗎，佢要我做體育老師，但我長頭髮㗎喎，有鬍鬚㗎喎，佢話得，紥起把頭髮囉，咁大家觀眾覺得好睇，咁咪開心囉，咁我睇返都覺得幾好笑，呢條友都幾離譜。」

經歷沙士 跌入人生低谷

自認演藝才華一般，現時澤鋒主要以教水、教拳以及拳賽評判維生，幕前演出是「時間許可」的工作，基於不影響自己的課堂為前題。然而2020年1月開始，新冠肺炎肆虐並蔓延全球，運動場、泳池等公共設施勒令停開，澤鋒的生計大受影響：「好坦白講，喺過去呢十年，我未試過停落嚟兩個幾月，除咗年初四我開過一日工，年初五就封池喇，然後我到而家都未開過工。」幸而，澤鋒在這段期間獲「開電視」邀請主持節目《我的志願速成班》，總算叫有工開。其實2003年的沙士曾經亦將澤鋒打入人生低谷，所以面對今次新冠肺炎來襲，他尤其感概。2002年，黃澤鋒與邵傳勇、駱達華及幾位圈外股東合資，在尖沙嘴開設「麻辣小喇叭」火鍋店，起初有明星效應生意不俗，但直至2003沙士來襲，生意一落千丈，最終更導致結業收場。

黃澤鋒的生計受盡肺炎影響。（陳志嵐攝）

「沙士嚟到嘅時候，我係好六神無主㗎，我當時做緊生意，咁但係就成條街都冇晒人，嗰時我30幾歲，我冇遇過呢啲咁嘅情況，每一日都好焦慮，好燥底，脾氣一定大，生意又唔好，我差不多要養卅個夥，坦白講，每人一萬都要卅萬，好快就一個月㗎喇，咁就要好辛苦去追，到最後都係輸晒，一無所有，好感概，我覺得沙士我係最慘㗎喇。」火鍋店倒閉後，澤鋒的財政狀態出現嚴重赤字，欠債纍纍，精神狀態跌入谷底，「做生意嗰時，我原本打算演員嗰方面唔好揹得咁重，倒不如做生意自己唔洗咁辛苦啦，咁但生意完咗之後就乜都冇喇，個人都癲，由渣車返工到後來都係巴士咋，嗰時我住深井，放工返屋企我要兩個半鐘，個人係好Down，點解咁呀，（嗰段時間有幾長？）我諗有成4、5年，最慘係，總有隻魔鬼會話你聽，你唔得㗎，你喺呢度跳落去啦！」

黃澤鋒最後大約用兩年時間才把債務還清，當時他對自己說：「從頭嚟過啦！」（陳志嵐攝）

「沙士嘅經驗我話畀自己知我要平靜落嚟，樂觀其成，到2008年再嚟個雷曼兄弟，當時我完全冇事兼有錢賺。」事隔17年，澤鋒的生計再因為疫情而嚴重受影響，但他並沒有像當年一樣沮喪，反而將停工的時間視為見證女兒成長的珍貴時光，「好彩我呢段時間陪住佢，因為佢而家未到一歲，呢幾個月好多唔同變化，今次呢個疫情令到我可以坐定定，又唔去得街啦。」黃澤鋒與太太陳麗麗在2010年結婚，當時二人亦已年過40，一直都希望生育下一代，但苦等多年，亦未見有起色：「頭嗰5、6年都好渴望有嘅，到後期我哋都接受咗冇就冇啦，就算月經遲咗喎！我都會覺得算啦！我唔想空歡喜，直到一刻，成個世界平靜落嚟，咁就有咗。」現時黃澤鋒自命擁有一個幸福、完整的家庭，即使再次受盡疫情影響，他仍然能夠處之泰然，從經驗中學習「做人」，「調返轉頭，我諗返起我沙士嘅時候我乜都冇晒，好慘，否極泰來，如果我當時我真係諗唔開，跳咗落去，我唔會有今日。」



後記:2020年，新冠肺肆虐全球，各行各業面臨數個月寒冬，收入大降，「零收入」人士多不勝數，疫情之下，記者要約專訪實在不容易，餐廳位減少、各主題房、場地被勒令關門，「聚會」人數亦有上限，專訪場地短缺。幸而，公關幾經辛苦，從相熟商場借得「室外」場地，專訪才能順利舉行。