【阿嬌離婚】賴弘國前度全是大美女　失去鍾欣潼仲有整個森林

阿嬌鍾欣潼跟賴弘國離婚，結束不到兩年的婚姻，而賴弘國接受媒體訪問，自揭今年3月1日已經離婚，而離婚理由是「她(阿嬌)不再愛我」。賴弘國在台灣有「醫界王陽明」之稱，跟阿嬌結婚前，還有另一段婚姻，跟「華航林依晨」Ivy Chao(趙筱葳)有過半年短暫婚姻，另外賴弘國的緋聞女友多籮籮，看來失去了阿嬌這棵樹，還有整個森林。

阿嬌和賴弘國離婚，震驚娛樂圈。（阿嬌IG）

【阿嬌離婚】鍾欣潼前夫賴弘國輔仁大學畢業 專業係婦科陰道美容

賴弘國是專業整形醫生，而且外表高大靚仔，以他的條件基本上不愁女友，跟阿嬌結婚前，已經有過一段婚姻，而且前妻更是大美女，有華航林依晨之稱的Ivy Chao(趙筱葳)，熱戀時不時在IG放閃，當時賴弘國還跟Ivy上過《康熙來了》，只是愛情來得快，去得更快，二人婚姻只維持半年，在2016年離婚收場。

下圖有賴弘國多位前度相片：

Ivy有華航林依晨之稱，現時已轉行做KOL。（IG@weicutey）

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賴弘國的緋聞多籮籮，除了前妻Ivy外，還有混血女星陳瑋萱(安吉AnGill)，她曾參加《我愛黑澀會》拍攝，擁有4份之1瑞士血統的她，樣子甜美，身材惹火，她跟賴弘國曾經交往，有傳當時因為Ivy介入而令二人分手，AnGill拍過台灣偶像劇，現已轉行做健身教練。

陳瑋萱是台瑞混血美人，外貌有點似黎姿。（IG@angill__）

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去年9月，賴弘國被指跟美女網紅寧寧約會，網上還流出一張賴弘國穿著睡袍，面紅紅似醉酒的視頻截圖。寧寧是台灣模特兒，身高170cm，驕人上圍加逆天長腿，不時Po出運動和健身的照片，有「小隋棠」之稱，她跟賴弘國傳出緋聞後，網民湧入賴的IG一面倒留言叫他要珍惜阿嬌，原來二人的婚姻早已暗藏危機，賴弘國現時回復單身，加上他的不俗條件，相信不愁寂寞。

寧寧身材惹火，跟賴弘國傳出緋聞。（寧寧IG）