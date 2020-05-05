【多圖】泰國網紅Kitty美貌震驚軍部　選美落敗後轉當美容KOL

泰國近年有不少女神誕生，像泰劇《吹落的樹葉》女主角平采娜，就是很多男士心中女神，但在泰國遇上美女，往往有分不清對方真正性別的困擾，還記得因為服兵役而爆紅的Kittamuk Pinnarong(Kitty)，就百分百靚過真女人，又參加過環球小姐選舉，下文為大家帶來她的最新狀況。

Kitty眼大大十分可愛，看不出她的真正性別。（IG@Kittamuk Pinnarong Sbookiie）

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每年4月也是泰國徵兵的季節，年滿21歲的男子，就要到軍部報到，不過不是人人也要當兵，而是抽籤決定是否需要入伍，當然是有人歡喜有人愁，而Kitty當年也經歷過這個階段，樣子甜美，留有一頭飄飄長髮，身材玲瓏浮凸，當她報到時，就令現場氣氛瞬間熾熱起來，心中更滿是疑問，為何這位大美女要去當兵？其實Kitty是一名變性人，最後Kitty經抽籤後，幸運地不用服兵役，不過她的艷名已在泰國四播，隨即成為受訪對象。

Kitty擁有驕人上圍，曾參加環球小姐競選。（IG@Kittamuk Pinnarong Sbookiie）

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Kitty出名後，隨即參加了泰國變性人界十分聞名的「蒂芬妮環球小姐」選舉(Miss Tiffany's Universe)，雖然Kitty狀態大勇，可惜仍輸給另一位變性美女Rinrada Thurapan，而Kitty選美落敗後，轉為當上網紅，教女士化妝及推銷美容產品，又經營女士服裝飾物的網店，她不時在IG大派性感福利圖，儘管網民知悉她的真正性別，她仍有不少粉絲追捧，而近日她當上了網上賭場代言，至於將來能否進軍娛樂圈，大家要拭目以待啦。