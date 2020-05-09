【阿嬌離婚】鍾欣潼曾可打破坎坷宿命　放棄麥浚龍係最大遺憾？

現年39歲的鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國今日（8日）突然爆出離婚的消息，賴弘國承認兩人早在3月1日離婚，結束只有14個月的短命婚姻。不少粉絲都大感可惜，阿嬌與賴弘國還是未能走到最後。回顧阿嬌的感情路，其實麥浚龍（Juno）曾對她一直不離不棄，不但陪她走過低潮，更癡心一片，可惜最後因為阿嬌的一句說話傷透心。如果當初兩人沒有分手，阿嬌是不是已經過上豪門少奶奶的幸福生活呢？

鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國今日（8日）突然爆出離婚的消息。

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阿嬌戀情無間 因不雅照事件對愛情失信心

阿嬌當年與蔡卓妍（阿Sa）組成Twins，風魔萬千少男少女。由少女時期到如今即將踏入4字頭，阿嬌都是公認的靚女，連陳冠希（Edison）同余文樂都險些為她大打出手。當年阿嬌加盟英皇不久就與Edison拍拖，她曾在接受訪問時透露兩人拍拖4、5年。但在兩人拍拖期間，阿嬌先後與余文樂、方力申傳出緋聞，10幾年來戀情近乎無間，她曾說：「初戀男友曾經灌輸給我，拍拖要一個接一個，所以之前我一甩拖，就覺得好寂寞。」明顯她是一個非常需要安全感的女生。

阿嬌由少女時期到如今即將踏入4字頭都是公認的靚女。（微博@鍾欣潼）

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沒想到2008年爆出的不雅照事件，令阿嬌的玉女形象徹底破滅，事業跌落谷底，被投資商拋棄，全面停工，更令她對愛情失去信心：「其實我是一個很容易相信別人的人，真心的朋友很難找，家人也會提醒你，那個人你要小心點，現在我會聽，而且會慢慢的去看，這個很重要。」

2008年爆出的不雅照事件令阿嬌大受打擊，幸好好姊妹蔡卓妍（阿Sa）及一班粉絲一直支持她。（視覺中國）

Juno不離不棄癡心一片 傳願出1億贖身娶阿嬌

觀眾或多或少都對阿嬌抱憐憫之心，替她不值又心痛。而就在這一段期間Juno非常照顧她，給她無限量的支持。兩人在2007年因為合作拍攝電影《破事兒》而傳出緋聞，更被傳媒發現他們手上戴了同款戒指，因而令戀情曝光。不雅照事件爆出後，Juno不但讓阿嬌住在自己的豪宅躲避傳媒追訪，更不避嫌地公開支持對方，怒斥不良媒體和公布照片的人。有指身為中建電訊集團主席麥紹棠之子的Juno，更有意以1億元贖回阿嬌的合約，並打算迎娶她，但當時Juno爸爸極力反對他們交往，更棒打鴛鴦，不過Juno依然癡心一片。

阿嬌與麥浚龍（Juno）在2007年因為合作拍攝電影《破事兒》而傳出緋聞。（影片截圖）

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曾被阿嬌大讚「最靠得住」 Juno難成最愛被傷透心

阿嬌在2009年復出接受《志雲飯局》訪問時坦言過去一年停工零收入，獨立養家的她壓力甚大，幸得Juno及家人支持，更大讚Juno「好有義氣，最靠得住」！但談及舊愛Edison，阿嬌竟然表示最愛的人是他。其實Juno有才華、有錢，更專情，絕對是一位最佳老公人選，外界都以為兩人經歷過大風大浪之後可以順利結婚，阿嬌更可揮別慘痛的感情經歷，嫁入豪門做少奶奶。一個男人願意做到這個地步，不在乎對方的過去，為她遮風擋雨，但Juno為阿嬌付出這麼多，依然不是她的最愛，可謂是傷透心。曾經最被看好的一段戀情，最後還是未能開花結果，希望阿嬌能夠找到心目中那位Mr.Right吧！

阿嬌在2009年復出接受《志雲飯局》訪問時表示最愛的人是陳冠希，可謂是傷透Juno的心。（資料圖片）