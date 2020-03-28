鍾欣潼居家隔離不忘運動Keep Fit　意外曝光成櫃名牌手袋

鍾欣潼（阿嬌）日前從馬來西亞返港後展開14日居家隔離，雖然停工留在家中，但阿嬌都不忘把握時間做Gym Keep Fit。昨日（27日）她在抖音分享在家運動的影片，意外曝光了身後一整櫃的名牌手袋，掀起網民熱烈討論！

鍾欣潼（阿嬌）日前從馬來西亞返港後展開14日居家隔離。（微博@鍾欣潼）

阿嬌在抖音上載了一段在屋企舉啞鈴健身的影片，並寫道：「家具（居）自我檢疫，都可以好fun。」片中身穿黑色低領上衣的阿嬌紮住丸子頭，雖然身形圓潤了不少，但素顏出鏡的她一如以往皮膚白滑，顏值超高！不過有不少網民就被阿嬌身後的玻璃櫃吸引，櫃子由上到下至少有5層，每層都整整齊齊擺放着各式各樣的名牌手袋，當中不乏Chanel的經典系列，而櫃子旁邊還設有一架梯子，方便爬上去拿到放在高處的包包，可見阿嬌的手袋收藏有不少！

阿嬌昨日（27日）在抖音分享在家運動的影片，意外曝光了身後一整櫃的名牌手袋，掀起網民熱烈討論！（抖音@鍾欣潼）

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其實阿嬌曾在由大S主持的內地美妝節目《Beauty小姐》中自爆很喜歡買手袋，不過就被老公賴弘國埋怨買袋不看價錢：「我喜歡的牌子比較貴，但我是用自己的錢，我那麼辛苦努力賺錢，不過現在會顧慮到他的感受，我就不敢買。」不少網民都認為阿嬌吸金力超強，有時買下鍾意的東西獎勵自己，一點也不過分！

阿嬌曾在由大S主持的內地美妝節目《Beauty小姐》中自爆很喜歡買手袋，不過就被老公賴弘國埋怨買袋不看價錢。（影片截圖）