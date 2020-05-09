【降魔的2.0】朱千雪驚現客串藏彩蛋　監製親認關《EU》事

女神朱千雪自從拍完《踩過界》後，就一直向無綫請假回歸校園，先後修讀企業傳播管理碩士課程和法律博士課程。事隔三年，她竟在熱播劇《降魔的2.0》驚喜現身，客串疑似女鬼的乘客，令觀眾大感意外，引起不少討論！

千雪BB呀！（IG/@tracytschu）

劇中，朱千雪更被馬國明寸爆：「你識唔識法律」，搞笑十足！當中亦有不少TVB鐵粉留意到劇中有類似《EU超時任務》的高壓電塔場景，猜測朱千雪飾演的Madam Ling死後穿越到《降魔的2.0》，相當驚喜！對此，監製方駿釗親認是刻意安排這一幕，他接受《香港01》訪問時稱：「其實係特登嘅，因為諗起佢好經典嗰套《EU超時任務》，就改咗佢（原先）嗰Part，等觀眾多啲聯想，TVB其實係一個好大宇宙嚟。」

這一幕戲嚇親不少觀眾！（電視截圖）

高壓電塔場景令人懷念！（電視截圖）

《EU超時任務》穿越？（劇照）

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方駿釗亦表示自己一直都好欣賞朱千雪：「可惜一直同佢都冇合作，咁啱拍緊嗰段時間佢有期，有一場戲又好似好啱佢做，同佢經理人傾完之後就促成咗呢件事，佢都好爽快就答應咗，算係了咗我一個心願。」不少網民都力推《EU超時任務》拍攝第二輯，看來監製林志華拍攝完《踩過界II》後，可以認真考慮一下！

方駿釗帶了不少驚喜給觀眾！（梁碧玲攝）

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