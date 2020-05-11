降魔的2.0｜「女優」劉芷希嫁機師　棄幕前返大馬：之後再打算

無綫劇集《降魔的2.0》中由劉芷希（Kimmy）飾演的日本AV女優「瑠佩悅子」在首集就出盡風頭，是繼劇集《黃金有罪》飾演「舞小姐」莫莉莉後又一經典演出。不過近日就傳出她不續約，返吉隆坡繼承父親的中藥批發生意，兼同拍拖3年的機師男友結婚做少奶奶。Kimmy接受《香港01》訪問時，就承認已經不續約TVB兼離港返回馬來西亞：「爸爸媽媽年齡都好大，想多啲時間陪屋企人。」

劉芷希（左下）在《黃金有罪》中飾演莫莉莉。（受訪者提供）

現年34歲的劉芷希（Kimmy ）在2010年由營養師投身至模特兒界，其後更先後奪得了《馬來西亞國際模特兒大賽》冠軍、《中華小姐環球大賽》亞軍、「完美體態小姐」及「最高貴氣質小姐」、2017年《香港珠寶小姐》冠軍，17年年底更經朋友介紹加入TVB成為藝人，18年就開始參與劇集拍攝，《愛·回家之開心速遞》、特技人《救妻同學會》、《解決師》都有她的出現，其後在《黃金有罪》中飾演舞小姐「莫莉莉」和《降魔的2.0》中的「瑠佩悅子」更十分之搶鏡，在觀眾心中留下深刻印象。

劉芷希在《降魔的2.0》中飾演日本女優「瑠佩悅子」。（《降魔的2.0》截圖）

正值事業的「搏殺期」還得到公司重用，為何會選擇離巢返回馬來西亞呢？劉芷希回覆《香港01》時就說：「我一路都覺得自己好不孝！父母年齡都好大啦，屋企又有啲事，再加上呢個疫情，我自己都好耐冇見過佢哋啦。佢哋都好希望好希望我可以返去睇住個屋企，同埋我都想陪佢哋多啲。」不過她就表示這次回家並不是接手爸爸的中藥批發生意，也不是為了和男朋友結婚。

劉芷希（Kimmy ）透露自己為了親人而要暫別香港。（受訪者提供）

雖然於事業起步期離開香港，但她也表示沒有因此而放棄追夢。她說：「我都好唔捨得你哋吖（觀眾同粉絲），我都冇諗過我呢啲Small Potato走都咁大反應，今日個電話就嚟俾人炸爆。其實屋企人都好希望我喺嗰邊可以穩定落嚟，因為呢個疫情，佢哋覺得我唔應該再嘥時間，事業嘅嘢唯有之後再打算，不過有電影或者電視劇同廣告搵我嘅話，我都會返嚟㗎！」言談之間對剛起步的演藝事業相當不捨，但又有點「身不由已」的意思。她還說：「既然決定咗，都唔諗咁多啦。」

劉芷希（Kimmy ）有個拍拖三年的靚仔機師男朋友。（受訪者提供）

回到馬來西亞會結埋婚？她回答：「未住，不過父母催婚催得好緊要，幾拿前就已開始催我結婚，所以呢次就係返去交人，交畀嗲哋媽哋先，唔係男朋友。」男朋友是圈外人？她說：「佢同我一樣係大馬人，我嚟香港嗰時就開始Long-D啦，差唔多3，4年。」更表示她的男朋友十分開通，不會干涉她在幕前的性感演出。「佢細過我3年，知道她係做乜就唔會阻止我，但係屋企人反而就有少少介意同擔心。