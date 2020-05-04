【降魔的2.0】馬國明情陷日本AV女優　除淨條底褲睇「瑠珮悅子」

《降魔的2.0》這套令人期待已久的續集終於在今晚（04/5）首播，今輯主線依舊是圍繞着馬季（小馬）（馬國明飾）、莫偉豪（豪仔）（胡鴻鈞飾）和莊芷若（黃智雯飾）三個主角，不過稍有不同的是，小馬已經升Level變成職業驅魔人，而豪仔就會變成反派與之對抗。

小馬正式成為驅魔人，還多了一支驅魔槍。（電視截圖）

故事開始，就講小馬揸的士遇到求助的女鬼，以展示他在上一輯尾得到的驅鬼力，今輯他更多了一把驅鬼槍以及可以用自己的血付魔兩蚊硬幣或其他物件上，作為驅鬼的道具的能力，而上一集的啤啤，死後原來到了陰間擔任《The Dead Live Show》的主播，更可是藉由直播與陽間的電視機溝通。除此之外，可能因為的士行家龍貓和有為身故的關係，今集又加入一名的士司機「大頭」（蕭徽勇飾），在片尾演員名單排列只僅次於譚嘉儀、鍾志光等人，相信的士司機「大頭」會佔略重戲份。

蕭徽勇飾演的「大頭」，除了是的士司機，亦都是一名「老臨」演員。（電視截圖）

馬國明演得好傳神...（電視截圖）

雖然今集只是交代各人去向，但仍不乏有趣情節，例如TVB演員劉芷希（Kimmy）就以日本AV女優「瑠珮悅子」（彩蛋：劉佩玥同音）的身份出現，劇情講到，小馬在的士行家聚會中意外得到了瑠珮悅子的《仲夏夜之初體驗》DVD碟，更十分興奮地拿回家中欣賞，不過，劇情只到瑠珮悅子脫衣服之前，就被啤啤（劉佩玥飾）的陰間直播中斷。

劉芷希（Kimmy）就以日本AV女優「瑠珮悅子」（彩蛋：劉佩玥同音）出場，好香艷吖！（電視截圖）

咸濕又麻甩的小馬（馬國明飾），好貼地。（電視截圖）

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