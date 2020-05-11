同張寶兒聯名買6500萬豪宅　袁偉豪首做業主：人生未試過咁大膽

同女友以聯名形式斥資6千多萬元買入清水灣豪宅，袁偉豪話其實唔係考慮咗好耐：「突然間見到呢件產品覺得適合去投資就去做，人生未試過咁大膽，不過機會嚟到就要把握。」（資料圖片）

袁偉豪同張寶兒於2017年因合拍旅遊節目《打工捱世界Ⅱ》而撻着，愛得甜蜜的兩人不時傳婚訊，可惜一直只聞樓梯響。不過袁偉豪早前曾透露有同女友傾過結婚，並不諱言袁媽媽都恨「飲新抱茶」。

近年不少藝人都鍾情西貢嘅傲瀧，少爺占、周柏豪、王浩信、Dear Jan主音Tim都先後買入傲瀧單位。（資料圖片）

有消息指袁偉豪及張寶兒日前以聯名形式斥資6,568.3萬元買入清水灣豪宅新盤傲瀧，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價近3萬元。以二人採用發展商長達1,440天（約4年）的長成交期付款辦法，在60日內繳付樓價1成後，可以直至2024年3月份才繳付餘數9成樓價，期間可提前入住。袁偉豪接受《香港01》訪問時話其實唔係考慮咗好耐：「突然間見到呢件產品覺得適合去投資就去做，人生未試過咁大膽，不過機會嚟到就要把握。」

連樓都買埋，仲唔係好時近？袁偉豪表示結婚同買樓一樣都係人生大事：「都有啲關係，因為同呢件事有啲似。（第一次做業主心情如何？）車主成日做，業主真係第一次，好似同公司簽合約咁，但其實緊張到唔知發生咩事咁。」問到會否有供樓壓力，袁偉豪認為是良性壓力，並謂：「同自己講俾心機做嘢，玩少啲玩具、玩得精啲，當男人未有一個大責任時，可以無後顧之憂咁去玩，但而家我又唔可以話唔會，玩得精啲囉。」好友周柏豪、陳山聰先後成家立室做爸爸，問到可曾幻想自己做爸爸嘅畫面，袁偉豪就話：「都唔使幻想，遲早會發生，實際啲一步步去發生好過幻想啦。」

同女友以聯名形式斥資6千多萬元買入清水灣豪宅，袁偉豪話其實唔係考慮咗好耐：「突然間見到呢件產品覺得適合去投資就去做，人生未試過咁大膽，不過機會嚟到就要把握。」（資料圖片）

其實張寶兒早在兩年前已在傲瀧買入一個細單位，近日將物業轉讓予近親，問到再次同傲瀧入手，是否方便互相照應，袁偉豪說：「首先係因為好地段，其次係近公司、空氣好，自己都入咗TVB十年，好似已經落咗地咁，所以都想揀返西貢一帶。」

好友周柏豪都係住傲瀧，袁偉豪話不時都有同對方交留投資心得。（benontheroad＠ig圖片)