【專訪】譚俊彥減價簽TVB　靠綠葉戴耀明教做戲：唔會覺得有包袱

譚俊彥（Shaun）2016年加入TVB，之前他在內地發展，回流香港主要想陪伴家人多點。不過Shaun一到TVB便演出男主角，不禁令人懷疑TVB是以高薪簽他回來，他澄清：「其實好意外一嚟就接《天命》呢部劇，簽約時候冇任何條件，人工非常之低，係真㗎。當時覺得冇所謂，喺TVB我可以做其他生意，或者返國內繼續拍劇，冇諗咁多。」當時候Shuan並不了解TVB的運作，在上段提到以為做TVB演員是一件很自由的事，「最後TVB同我講簽親生仔，簽親生仔我就唔可以喺國內拍劇。我覺得呢樣係一種對比，我犧牲某部份事去換我依家擁有嘅嘢。」

Shuan希望有多啲時間陪屋企人。（梁碧玲攝）

人不作出犧牲，就不會得到任何回報。現在Shaun犧牲的是在國內賺錢。毫無疑問Shaun在國內賺的錢比TVB多，他曾透露年輕時在國內工作幾個月就可以足夠一年的洗費，但是自從成家立室後，Shaun最希望多點陪伴家人，「我都有同佢哋講我需要維持我嘅生計先得，不過頭兩年係捱得比較辛苦，當時需要好慳。依家叫做供到兩個小朋友讀書，以前我想換車我可以換車，我睇中隻錶我可以去買錶。可能依家生咗兩個小朋友好多事都要睇緊啲。」最後Shaun強調自己不是一個大富大貴的人，只是比上不足比下有餘。

Shaun笑言以前在國內拍劇時候是一個比較揮霍的人。（梁碧玲攝)

在娛樂圈尋找知心好友是一件困難的事情，譚俊彥表示演員們往往覺得男一只會與男一或者與男二在同一圈子，甚少與三線四線又或者綠葉演員們打交道。但Shaun坦言與幕後人員聚在一起更容易聊得起來。若說到演員中誰是知心好友，他說：「戴耀明可以話係我喺TVB第一個朋友，而唔係同事，我成日都覺得好多係同事係朋友，有好多真心又有好多你明啦（假意）。戴耀明係一個好真心嘅人，有好多人會話你做男一要同男一玩，我唔會呢啲咁嘅事。當時戴耀明同我一齊拍《天命》，佢做我身邊太監，所以就算佢冇對白佢都要係我隔離。咁我返屋企同佢順路，途中都會傾好多，咁我都講過我啱啱簽TVB乜都唔識，我連TVB食飯都唔知係邊食，佢都會好主動帶我食飯同介紹監製我識，慢慢變咗友誼。同埋依家有時我啲戲諗唔明我都會同佢傾，曾經同我講過一句說話我都會諗起，我話呢個角色呢句要點演呢？戴耀明答我『喂，你同你阿媽講嘢，同埋同我講嘢都唔同啦。你每一個情況都唔同，唔好諗咁多。』佢反而俾呢啲意見我，佢一路教緊我。」

Shaun覺得學做戲係無止境嘅一件事。（梁碧玲攝）

Shaun曾經形容在TVB工作就像處身一個淘汰賽，如果腳步放慢，不增值自己，下一個被淘汰的就是自己。「我記得之前演一場戲我覺得幾難，我會走全廠問人。我試過搵黃智賢問點演，我會周圍問人。我唔會覺得有包袱，我希望集中大家意見，唔啱我咪唔用囉。」

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