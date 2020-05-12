【學是學非】陳欣茵升Lv做「是非精」　青春又可愛竟被網民嫌棄？

無綫綜藝節目《學是學非》自2013年開播至今都有不少靚女主持，李佳芯、湯洛雯、梁嘉琪和麥美恩更是網民心中的最受，今年播出的第7輯更來了一個「大換血」，在麥美恩（Mayanne）、馮盈盈（FYY）、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹（Judy）、何依婷6位舊有主持「是非精」之外，再加上何泳芍（Honey）、陳詩欣（Eunice）和戴祖儀（Joey） 三位新任「是非精」。週日（10/05）一集又再增添陳欣茵（Yanyan），變成10位「是非精」。

新「是非精」陳欣茵（Yanyan）。（《學是學非》截圖）

陳欣茵（Yanyan）在昨晚出場後，迅即引起網民熱烈討論，但是反應就相當兩極。有網民就大讚這位新人身高細細粒，而且外表夠可愛，把聲好嗲，更有粉絲認得她是理工大學的校花，另一邊廂，也有人十分嫌棄這位新「是非精」，認為她沒有人氣、演出又生硬，相比起其餘9位主持「Level完全不是同一個等級」，而且也沒有如馮盈盈、劉穎鏇、鄺潔楹或是戴祖儀一般有個人特色，拉低了「是非精」的水平，甚至表示「唔想再睇」。

陳欣茵IG有不少福利圖。（IG@yanyaascyy）

有網民覺得陳欣茵沒有個人特色。（《學是學非》截圖）

現年24歲的陳欣茵（Yanyan）畢業於香港理工大學紡織及製衣學系學士課程，由2018年起也是節目《#後生仔傾吓偈》中其中一名「後生女」主持。在2017年也拍攝過Youtuber「熊仔頭」的短片，雖然演出經驗其實不算多，不過話題性就十足，皆因是紡織及製衣學系的「內衣設計」學之外，IG內還有十分多水着照以及「福利圖」。話說回來，點解又會加多一個「是非精」呢，莫非又會有人離開？

陳欣茵（Yanyan）畢業於香港理工大學紡織及製衣學系（內衣設計）。（IG@yanyaascyy）

又多一個「是非精」。（《學是學非》截圖）

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