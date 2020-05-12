台網紅廣告小妹爆賴弘國黑歷史　惹阿嬌前夫不滿提告

台灣醫生賴弘國日前在微博寫下長文公開宣布同阿嬌（鍾欣潼）已離婚，並交代離婚主因指出原來阿嬌已經不愛他，阿嬌始終覺得自己不適合婚姻，所以在今年3月初她就向賴弘國提出了分居協議。

二人閃婚又閃離當然會引起外界不少猜測，其中就有指是男方喜愛夜蒲，身邊不缺乏女伴所致。而日前在台灣著名網紅「廣告小妹」就在Facebook貼文爆料指賴弘國的確是一位「愛炮也愛劈」的男人，沒想到此貼文引起賴弘國一方不滿，已經對她作出提告。但「廣告小妹」不以為然，還再次炮轟他「自己渣還講不得。」

阿嬌同賴弘國2018年在香港舉行了盛大婚禮。（視覺中國）

就在日前「廣告小妹」透過Facebook指出二人因為有許多共同的朋友，所以多多少少都聽到男方的一些事，並指他是一位外形不錯的男人，可是私生活似乎有一點亂：「人不壞、企圖心明顯、長得不錯就身材比例不太好。當然還有，愛砲也愛劈。」而且還爆料指他因為人太好的關係，而不懂拒絕女生：「女生們很愛他，他不好拒絕。」

但正正因為這則爆料引來賴弘國一方不滿，並揚言要對她提出控告，放話是要告到底，但「廣告小妹」似乎無有怕更愈爆愈多：「山寨王陽明說要告本宮。劈腿就劈腿，承認有很難嗎......」更直言叫他放馬過來：「不斷放話有我個資會告到底，啊我都露臉了還常在台北趴趴走，是有在怕喔？這種套路我看太多了，自己渣還講不得，用律條壓人。兩個字，來啊！」

廣告小妹完全不怕賴弘國的提告。（廣告小妹Facebook圖片﹑賴弘國微博圖片）

果不然就在近日「廣告小妹」收到了賴弘國一方發出的提告律師涵，可是遭到她的嘲諷，事關賴弘國所找的代表律師是所屬高雄登記，而沒有登記在台北公會上，所以該律師不能在台北出庭，因此「廣告小妹」就揶揄他到底有沒有用心在提告：「五千萬先生（再度應觀眾要求切莫傷害無辜只能幫他再改名惹），封號來自於他哭哭婚禮花了五千萬很貴（然後被離婚哈哈哈哈哈哈），跑去高雄找了位小律師。但是該名律師沒有登錄台北公會，不能出席台北庭，還把問題丟給地檢署。提告訴不提自訴，連花錢委任律師寫告訴狀也捨不得。請問，你到底有沒有心要告我啊？還是說，五千萬燒完了沒錢。可憐哪！需不需要紓困？」

二人閃婚閃離引起許多猜測。（賴弘國微博圖片）