【花花萬物】阿嬌主動向老公求婚　賴弘國坦言父母曾阻止交往

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阿嬌（鍾欣潼）去年12月下嫁台灣醫生男友賴弘國，不知不覺結婚亦就快一周年。近日，他們夫妻二人就獲邀上小S（徐熙娣）同蔡康永於內地主持的綜藝節目《花花萬物》，除了大談婚後生活之外男方更不斷爆婚前一些小秘密，令主持人都聽到驚呆。

二人去年12月在港擺酒結婚。（梁碧玲攝）

他們結婚一事外界好多人都以為是男方率先求婚，原來非也非也。求婚一事其實是阿嬌突然有感主動的，只因為賴弘國一個舉動令她認為此人非嫁不可：「我們在美國我要跳傘，他本來不跳的因為他恐高，他聽到那個人說我們要上去四千尺跳下來的時候，他就說我還是陪你跳吧。他當時穿籃球短褲然後籃球短褲要戴那個東西是很怪的，他就也很勇敢地陪我跳，我覺得這個是很浪漫的事情。在美國我突然跟他說不如我們結婚吧？那個事真的很突然。」正因為如此她就好衝動同對方講買戒指吧，而賴弘國亦明白阿嬌的意思，不過在買戒指的過程中就發生了不好的事，賴弘國說道：「我們去夏威夷玩逛了一下，她就突然說我們買個戒指結婚吧，然後我那個時候倒抽一口氣。當時我只是在想說這個戒指不知道多少錢，就是不知道我有沒有辦法負擔，後來買成但是中間稍微有一點尷尬。因為我有一張卡是理論上沒有額度，它是簽帳卡，然後整張卡要拿出來刷之後刷不過。」最後叫台北的助理匯錢過來才化解這一場尷尬，可見阿嬌與賴弘國這個情況，證明了結婚這回事是需要衝動的。

對於他們夫妻二人的婚禮，小S同蔡康永非常感興趣。（電視截圖）

阿嬌原來主動向賴弘國求婚的。（電視截圖）

同大明星結婚賴弘國亦承認好大壓力，更直言在辦婚禮期間一度覺得自己快要破產。事關他們在美國訂婚的派對上，阿嬌就請了好多賓客而令他吃驚：「就在馬爾代夫的時候，我說老婆你約了幾個人在美國，她說八十幾個然後我家五個人我就約了五個大概十個，那時候就覺得怎麼會有人結婚結到快破產。我以前就是我覺得我收入夠，然後那一切發生得很突然。」聽到主持人都大笑不已。其實他們結婚的一切花費都是由男方負責的，因為阿嬌曾表明不想有一種拿錢將自己嫁出去的感覺。

賴弘國的父母示原來曾阻止他娶明星。（電視截圖）

另外，在蔡康永的詢問下才知道賴弘國的父母曾阻止他娶明星，不過在經過對阿嬌的了解之後，他的父母才放心他們交往。而賴弘國亦不時帶父母去看阿嬌的演唱會，一度令他的父母非常感動：「一開始不認識她的時候就蠻不可以，不希望說我們有過度的曝光。然後後來見到她就跟她很好就沒事。因為我就會帶我爸媽去看她們的演唱會，然後我媽媽就在下面看就哭了，原來我們的媳婦這麼優秀。」目前賴弘國亦正慢慢適應為大明星老公的身份，面對外界不實的報導他都一笑置之，不再像從前一樣那麼看重放在心上。

婚禮的費用全由賴弘國負責。（電視截圖）