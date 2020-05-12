蘇玉華潘燦良結束24年愛情長跑　5月初正式入紙註冊結婚

恭喜恭喜﹗蘇玉華同潘燦良拍拖多年，終於傳來好消息！今日（12/5）有傳媒發現，他倆於本月初向婚姻註冊處入紙，登記註冊結婚，結束24年愛情長跑，踏入人生新階段！

蘇玉華同潘燦良終於正式入紙申請註冊結婚。（資料圖片）

現年52歲嘅蘇玉華當年喺同香港演藝學院讀書時，已經認識比自己年長一歲的「劇團王子」潘燦良，二人對演戲同樣投入，之後一齊加入香港話劇圈，近年仲經常喺舞台劇合作，包括成立劇場計劃「PROJECT ROUNDABOUT」，絕對是「金童玉女」。

潘燦良蘇玉華係舞台劇界金童玉女。（舞台劇《親親麗南》劇照）

潘燦良之前接受訪問時，直言「見蘇玉華如見陽光」，亦自覺：「我哋一凹一凸，我欣賞佢好有膽色，有時我都會畀人悲觀嘅感覺，但佢就係好樂觀嘅人，所以佢喺呢方面能夠影響到我。」多年來佢曾多次求婚，蘇玉華亦已經答應，但一直未正式「拉埋天窗」，當時她承認純粹因為太懶：「結婚嘅儀式係絕對可以做，不過或者我哋雙方都比較懶，我哋不時會想結婚，但隔一陣就會放低咗。加上我哋覺得依家狀況好好，大家都認定對方係餘下人生嘅另一半，對我嚟講佢已經係我嘅家人。」等咗咁多年終於等到佢地拉埋天窗，大家都紛紛送上祝福。

潘燦良之前接受訪問時，直言「見蘇玉華如見陽光」。（資料圖片）