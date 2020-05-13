楊秀惠傳賠錢離巢官網被下架　效力16年一直與獎項擦身而過

TVB近年爆發演員離職潮，今日有報道指現年35歲、剛為人母的楊秀惠，今年初已與無綫完約，正式離開效力16年的娘家，在TVB女藝人網頁，她的照片和個人資料頁面也已被下架。

楊秀惠剛榮升人母，今日有消息指她已經離開效力16年的TVB。（IG圖片／vvyeo）

楊秀惠2003年參加馬來西亞電視台舉辦的《馬來西亞華裔小姐競選》贏得冠軍，繼而於2004年參加華裔小姐選美後加入TVB，展開演員之路。

楊秀惠效力無綫16年，參演過大約39部電視劇，她加入電視台初期備受力捧，在她參演的第一部電視劇《赤沙印記@四葉草.2》中擔綱主角，其後在多部電視劇中如《仁心解碼》中犧牲色相，飾演大肥婆，在《鬼同你OT》中飾演妖艷的「羅麗花（Lolita、蜘蛛精）」、《大帥哥》中飾演的「艾妞」都令人印象深刻；她在新劇中《十八年後的終極告白》飾演聾啞人士「謝家倩」，在拍攝前，楊秀惠特意花了數月學習和練習手語，這是她最後一次在TVB的演出。其演技和努力都獲網民肯定，可惜在台慶頒獎禮中，雖然多次入圍女配角，但最後都與獎項無緣。

楊秀惠在新劇中《十八年後的終極告白》飾演聾啞人士「謝家倩」，在拍攝前，楊秀惠特意花了數月學習和練習手語。（《十八年後的終極告白》劇照）

楊秀惠多年來的代表作，點擊圖片：

除了與獎項無緣之外，加上經常被安排演妖艷第三者角色，令楊秀惠心灰意冷。她近年積極投資美容生意，除了開拓海外巿場，早前亦進軍內地，生意愈做愈大。有指她一早打算與男友組織家庭，所以想與TVB提早解約，原本包月薪的她願意賠錢走人，但她獲TVB多番挽留，所以繼續留下。但之後經歷肺炎疫情，TVB為了開源節流，讓楊秀惠賠錢離開。

楊秀惠今日在IG發表離巢宣言，感謝大家一直以來的支持及TVB的栽培：「我和TVB的合約在早一段時間已經結束了。首先想多謝TVB一直以來都給了我很多機會，是我去香港以後一直工作的公司，很感恩，係呢兩年間TVB不斷安排左（咗）好多好好嘅劇集角色俾我，亦都有飛去外地嘅旅遊節目同其他唔同嘅節目主持工作俾我，但因為我真係時間上配合唔到，所以都未能參與，覺得好唔好意思。非常感謝TVB以及所有同事咁多年來嘅幫忙，請原諒我無法親自一一謝謝你們，非常感謝，之後我會繼續努力，照顧好家庭和生意。希望大家會繼續支持我。」️