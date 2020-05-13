楊秀惠傳賠錢離巢官網被下架：這樣說對TVB不公平

TVB近年爆發演員離職潮，今日有報道指現年35歲、剛為人母的楊秀惠，今年初已與無綫完約，正式離開效力16年的娘家，在TVB女藝人網頁，她的照片和個人資料頁面也已被下架。

楊秀惠剛榮升人母，今日有消息指她已經離開效力16年的TVB。（IG圖片／vvyeo）

楊秀惠2003年參加馬來西亞電視台舉辦的《馬來西亞華裔小姐競選》贏得冠軍，繼而於2004年參加華裔小姐選美後加入TVB，展開演員之路。

楊秀惠效力無綫16年，參演過大約39部電視劇，她加入電視台初期備受力捧，在她參演的第一部電視劇《赤沙印記@四葉草.2》中擔綱主角，其後在多部電視劇中如《仁心解碼》中犧牲色相，飾演大肥婆，在《鬼同你OT》中飾演妖艷的「羅麗花（Lolita、蜘蛛精）」、《大帥哥》中飾演的「艾妞」都令人印象深刻；她在新劇中《十八年後的終極告白》飾演聾啞人士「謝家倩」，在拍攝前，楊秀惠特意花了數月學習和練習手語，這是她最後一次在TVB的演出。其演技和努力都獲網民肯定，可惜在台慶頒獎禮中，雖然多次入圍女配角，但最後都與獎項無緣。

楊秀惠在新劇中《十八年後的終極告白》飾演聾啞人士「謝家倩」，在拍攝前，楊秀惠特意花了數月學習和練習手語。（《十八年後的終極告白》劇照）

楊秀惠多年來的代表作，點擊圖片：

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傳賠錢走人 楊秀惠：這樣說對TVB不公平

除了與獎項無緣之外，加上經常被安排演妖艷第三者角色，有指因此令楊秀惠心灰意冷。她近年積極投資美容生意，除了開拓海外巿場，早前亦進軍內地，生意愈做愈大。有指她一早打算與男友組織家庭，所以想與TVB提早解約，原本包月薪的她願意賠錢走人，但她獲TVB多番挽留，所以繼續留下。有傳TVB經歷肺炎疫情後為了開源節流，讓楊秀惠賠錢離開。

楊秀惠回覆《香港01》，坦言不捨得一班好好的同事，及感謝TVB的栽培，不過是時候開始人生新的一頁了，「我和TVB的合約在早一段時間已經結束了。首先想多謝TVB一直以來都給了我很多機會，是我去香港以後一直工作的公司，很感恩。」雖然多年來與獎項無緣，但她從沒有因此而失望：「始終獎項有好多唔同嘅因素，一路以來都係平常心，最緊要做好自己，有觀眾認同已經好開心，唔會覺得可惜。」

至於有傳她賠錢離開TVB，她表示這個說法有點不準確：「這兩年，TVB不斷地給了我一些很好的戲劇角色參與，亦有很多飛往外地的旅遊節目，或主持工作，但因為我的時間上配合不到，都只能無奈地一一推了，感覺非常不好意思和可惜。而因為我的合約是包薪的，就算沒有工作還是一直收到錢。長久下來就變成了，我欠了很多TVB的工作要做，要追回來。但我又真的時間上配合不到，所以到最後只是把那些已得到的工錢退回去。不能說是賠，這樣對TVB也不公平，大家的關係是很好的。」️

楊秀惠原本有許多計劃想實行，但因為疫情關係學會活在當下：「好多計劃都推遲或者取消咗，今次學識咗太多計劃都冇用，始終都係要活在當下。暫時目標只係照顧好家人及生意，等全球疫情過去再作打算。如果有好嘅劇本或者有趣嘅計劃，都唔會介意再演戲，但短時間內應該都係照顧咗屋企和自己生意先。」