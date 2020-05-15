《十八年後的終極告白》若成TVB慣常出品　又何懼罷睇｜任噏亂評

《十八年後的終極告白》二十集播畢，口碑極好但收視一般，原因可能是演員吸引力不夠，或者改劇名叫做《七個埋屍的少年》會更好，但其實劇本寫得十分好，不過只限於頭十五集！

《十八年後的終極告白》終於大結局，這部劇集可以說是TVB近年的超有誠意之作，比起上年《金宵大廈》有過之而無不及，不過《十八年後的終極告白》贏下口碑卻沒有贏得收視，或者是卡士不夠大，又或者劇名不夠吸引，但無論在香港的網上論壇，又或者內地的豆瓣網站，都對《十八年後的終極告白》賦予極高評價，其實收視未必反映一切。

《十八年後的終極告白》感覺比《金宵大廈》更好。（《十八年後的終極告白》劇照）

譚俊彥洗底之作 改劇名效果更佳

首先探討一下劇集收視失利的原因，男一譚俊彥（飾演林朗生）在這部劇集發揮超班，但其實在之前一直未被觀眾認可，甚至有人只知道他是狄龍兒子，連譚俊彥的名字也叫不出來，《十八年後的終極告白》可以說是他的洗底之作。至於女一，一直是有觀眾緣但話題性不大的黃智雯，演技足夠卻略嫌太過平淡，卡士和演員的談論度的確比起《機場特警》和《降魔的2.0》不足。至於劇名，《十八年後的終極告白》，一看告白還以為是談情說愛，誰不知這部劇集的最大看點是令人毛骨悚然的懸疑性，如果變做《七個埋屍的少年》可能會更吸引。

將《十八年後的終極告白》改做《七個埋屍的少年》會唔會更好？（《十八年後的終極告白》劇照）

劇本追看性足夠

口碑能夠如此高評價，絕對是因為劇情，七個人連繫著一單十八年前的兇殺案，一個一個被滅口，在生的人互相猜忌，人性和懸疑性都足以令觀眾追看下去。最重要的是，無綫在這部劇集的感情位不硬插，而是自然帶過，感情線不搶眼，焦點依然放在主線上，更加容易投入。劇情開始得快，而且不拖泥帶水，基本上每一次45分鐘過後，立即就想看下一集，看看究竟角色們如果拆解，這裡不得不讚監製和編劇們的功力，將最大懸念都放在每一集的尾段。直到眾人開始有頭緒，第八個人出現實在令人不寒而慄，是近年TVB難得製造到一個令我「毛管戙」而不是尷尬引成的情節，用十三集去舖排，原來兇手出乎意料之外。

當得知有第八人，的確幾震撼。（《十八年後的終極告白》劇照）

提早收尾反而更佳

雖然劇中仍有大大少少的bug位，但相信只是因為時間趕及而被迫忽略的細節，整個故仔串連得非常好，但只限於頭十五集！十五集後，最大的懸念已被揭開，剩餘的五集基本上是譚俊彥的獨腳戲，雖然說他已經進步了，但彷彿回到TVB典型的老土劇情。最大問題時，觀眾們已經對最後結局沒有興趣去猜度，最多就是譚如何圓謊，或者再殺幾多人，遠不及初初大家一起估兇手來得過癮。如果這部劇集拍到揭盅，然後一班人去認罪，或者留下譚俊彥這個逍遙法外的兇手，可能會更美滿。

即睇劇中七大Bug位，神奇行李箱連FBI都要徵用！

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最後五集是譚俊彥的獨腳戲。（《十八年後的終極告白》劇照）

每套劇都如此水準 又何需怕罷睇

另外不得不提的一點，就是劇中的演員。之前已經點評過，今次《十八年後的終極告白》裡面個個演員都相當出色，無論主角、配角都有自己適當的戲份，而且交足功夫，要在這部劇找一個演員出來批評實在有點難度。一部好的劇集，劇本編得好，演員演得真，觀眾投入感自然大，若然TVB一直保持這種水準，又何需怕人罷睇呢？

即睇各演員評核報告，有一位新人發揮極佳！

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