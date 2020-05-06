李佳芯解凍有望？　《殺手》排期播出仲可以唱埋插曲但有暗湧！

李佳芯一直被傳因在微博得罪內地網民而被無綫雪藏，除了《BB來了2》被抽起換角，《殺手》和《愛美麗狂想曲》也一直未能播放。不過最近有消息傳出，在《十八年後的終極告白》播完後，緊接會是《飛虎之雷霆極戰》，然後《殺手》便會出街。

雖然無綫節目安排經常換，但暫定檔期應該是確實的，如無意外相信會跟足這個安排。《殺手》在2018年年尾已經拍攝完畢，兩大視帝黎耀祥和陳豪，加上李佳芯這位視后，絕對是超強卡士，但竟然拖足年半都未播，所以紛紛傳是因為李佳芯而被放倉底。

李佳芯在《殺手》的造型相當特別。（資料圖片）

在近日傳出《殺手》要播出後，雖然TVB有繼續在內地網上平台出post宣傳，但在優酷已經搜尋不到《殺手》這部劇集，相信內地仍未對李佳芯解封。另外，《殺手》這部劇集除了是李佳芯做主角之外，更是她首次唱劇集的插曲，也是她個人的第一首作品。至於李佳芯能否回到雪藏前的情況，很大機會取決於內地反應，事關無綫已與內地有一種密不可切的關係，《殺手》試水溫，若然已遇很大的阻力，相信李佳芯在無綫的路也很難行。

李佳芯最近IG上發唔少深情字句。（IG@李佳芯）

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至於另一部被安排於《降魔的2.0》播完後出街的劇集是《那些我愛過的人》，上年四月已完成製作，排隊一年終於出街，其實不算十分解凍，但有傳言因為林文龍現在是亞視CEO的關係，無綫將會把《那些我愛過的人》打入谷底，但無綫點會咁小器？大家好快可以在無綫電視睇亞視CEO做戲！