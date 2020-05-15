楊祐寧宣佈未婚妻懷孕　公開超聲波照網民卻錯重點：老婆好有型！

台灣男星楊祐寧15日下午突然在Instagram宣布：「我和我的未婚妻Melinda ，準備進入人生下一個階段！」照片中可以看見他們甜蜜地緊靠著彼此笑得燦爛無比，這也是他第一次公開放閃，第二張更叫人驚喜就是超音波照，結婚前老婆懷孕的消息令人相當驚喜又開心。

楊祐寧升級做爸爸曬超聲波照 網民重點卻是靚老婆！點圖看Melinda美照▼▼▼

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《ETtoday星光雲》致電了解，楊祐寧人在上海拍戲，預計之後會登記，婚禮今年可能都不會舉辦，求證未婚妻Melinda是否懷孕，經紀人透露：「他平常很低調，但這是好事啦，所以主動跟大家分享，細節就不便透露了。」問及楊祐寧當爸心得，經紀人笑說：「開心到炸掉！他一直都很喜歡小朋友。」目前孩子性別保密，留給小倆口空間。

楊祐寧與未婚妻公開超聲波照。（IG@yoyang）

事實上，Melinda本身是模特兒並經營化妝品生意，樂與助人的她還組織過公益拍賣，從Instagram可發現她私下裝扮樸實無華，笑容燦爛且生活過得愜意，對藝術品也有高度興趣。

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