滴妹珍珠奶茶台灣爆紅！開鋪四日卻宣佈休息　背後原因感動網民

台灣YouTuber滴妹日前開設自己的手搖飲品牌，一開張就出現排隊人潮，最快也要一個半小時才能買到飲料，卻因此引來不少網民諷刺。對此，滴妹不僅沒被看衰，反而霸氣宣布已經達到單日賣1000杯的銷售目標，讓她感到非常驕傲和感動，所以打算「休息了」。

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滴妹13日在IG發文，也是開店以來第一次抒發心情，她表示，從開幕以來，每天都在挑戰極限，希望可以服務到更多客人，也感謝員工們全力的投入：「我們在開幕的第四天，突破了單日1000杯的目標。」看到達到這個驚人的目標數字，她直言：「感到無比的驕傲和感動。」

滴妹珍珠奶茶在開幕的第四天便突破了單日1000杯的目標。（IG@crown_du）

也因為如此，滴妹表示接下來想要先調整節奏，穩定好店理的品質，決定14日「休息一天」，讓員工們可以好好休息，也檢討這幾天需要改進加強的地方。不少網友則是留言打氣，「本來明天要去的……週五一定到」、「茶跟牛奶的搭配，真的好順口」、「希望你們能趁著公休好好休息」。

滴妹表示接下來想要先調整節奏，穩定好店理的品質，決定14日「休息一天」。（IG@crown_du）

有網友認為滴妹的店走網美路線，價錢又高於市場行情，高峰期過後才是真正考驗，更分享自己的經驗：「我也曾經在飲料店工作過，我當初的店不是在流行商圈，每天平均至少要賣出200杯才會回本（兩個正職、三個pt、材料費、水電費、店租、雜費）」，超過200杯之後的杯數，才開始賺店家最早投進的裝潢和器材成本：「更不用說她（滴妹）的地段租金一定更貴，如果高峰期過了她還能每日300杯以上，才有可能不倒吧（這還是樂觀估計）。」

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