53歲李若彤練出六塊腹肌好驚人　網友：一定是練了玉女心經

有「最美小龍女」之稱的李若彤雖然已經53歲，可是無論樣貌還是身材仍然維持得非常好，體態甚至不比時下年輕女明星差。近日，她就在微博大曬健身的絕佳成果，鍛鍊出六塊腹肌非常厲害，搞到不少網友都讚不絕口，更直言她是小仙女與金剛芭比的結合。

李若彤好喜歡健身。（李若彤微博圖片）

見李若彤所上貼的照片而看，在2019年11月的時候，她的腹肌並不明顯，可是仍然屬於結實型的小蠻腰，當時想必她的體脂是在18%-25%之間，因為這個百分比是最理想的體脂率，較容易鍛鍊到腹肌。

當時已經有腹肌了。（李若彤微博圖片）

但隨著維持健身習慣李若彤的腹肌就愈來愈明顯，在4月份她所上貼的照片可見，當時她已經「川字型」腹肌，繼而隔一個月之後，她的腹肌就相當明顯，肉眼就已經可以見到六塊腹肌，而且手臂線條亦相當結實，整個體態Fit到難以挑剔。原來有如此的好成果她只是在這一個月用了十幾天去鍛鍊而已，她在微博留言：「經過十多天不間斷的恆常訓練，居然意外地出現六塊腹肌，不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。看，其實不僅不影響美感，還能令拍攝效果更好！ ​​​​」不少網友見到李若彤的好身材都大讚，更直言她可能是練了玉女心經才有如此不老容顏，非常搞笑。