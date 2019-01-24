金庸經典人物玩穿越齊聚現代　李若彤再扮小龍女配令狐沖？

有「香港四大才子」之稱的武俠小說家金庸，一生創作了多部家喻戶曉的武俠小說，筆下的著作更多次改篇成影視作品均大受歡迎，就好似《倚天屠龍記》﹑《神鵰俠侶》﹑《射鵰英雄傳》﹑《笑傲江湖》等，捧紅劇中不少人物成為經典中的經典。

正正因為近年流行童年回憶，而被封為「最有仙氣姑姑」、在1995年版《神鵰俠侶》中飾演小龍女的李若彤，近日就獲內地電視台春晚節目邀請，重拾姑姑裝同華人觀眾拜年。最好笑的是當晚還集結了許多金庸筆下的經典人物，搞到姑姑李若彤都話簡直是時空交錯，整個畫面十分有趣。

李若彤版的小龍女至今仍是被封「最有仙氣姑姑」。（網上圖片）

事隔24年之後，李若彤重拾姑姑裝一點違和感都沒有，一身白衣素裝，施以淡妝的她仍然將小龍女「不食人間煙火」的氣質盡現，一舉一動即時勾起不少人童年回憶。除此之外，1996年版的《笑傲江湖》中，呂頌賢飾演的令狐沖將人物角色的放蕩不羈，豪邁瀟灑發揮得淋漓盡致，令他紅遍大江南北成為一代人經典，52歲的他相隔23年重塑令狐沖一角，仍然英氣十足不過多了一份成熟感，與當年感覺非常不同。

令狐沖﹑小龍女﹑虛竹齊聚現代十分有趣。（網上圖片）

另外，節目還邀請了在1997年版《天龍八部》中飾演虛竹的樊少皇，自小在少林寺學武術的他，因為有一身好功夫，所以出演虛竹一角最合適不過。皆因虛竹亦是自幼習武，同樊少皇的經歷不約而同，令其一身真功夫為人熟悉成為經典。而在1995年版的《神鵰俠侶》一劇中，雪梨飾演的李莫愁冷酷無情，心狠手辣令人聞風喪膽，這個角色令人難以忘記，是她最代表性的演出。

四位經典人物穿越現代，令不少人懷念童年回憶。（網上圖片）

四位經典人物除了小龍女同李莫愁是來自同一個年代之外，其他兩位均來自不同年代，卻在現代齊聚一堂，穿越的畫面十分有趣。搞到姑姑李若彤都話是時空交錯：「小龍女遇上師姐李莫愁，一點也不奇怪！但從未想過竟然會碰上令狐沖和虛竹！最近經常在時空交錯中碰上金庸先生小說裡的經典人物，下一位碰上的，你們猜會是誰呢？」不少網友都話這一些經典人物是童年時代陪伴成長的角色，一次過齊集相聚相當感動，亦大讚電視台超用心重塑經典。