【英國王室】威廉丶哈里破冰再度聯絡　凱特梅根終可鬆口氣

英國哈里王子與威廉王子被傳有心結好一陣子，近來彼此分別待在大西洋兩岸的美國和英國，長久沒有見到面，終於開始想念對方，利用視訊通話再度聯絡，逐漸恢復昔日的親密。根據皇室專家的說法，兩人破冰也讓各自的妻子鬆了口氣，感到可以繼續過正常的生活。

哈里為了保護妻子梅根，決定卸下英國皇室重要成員身分，讓哥哥威廉很不能諒解。而梅根則被指與威廉的妻子凱特不對盤，造成兄弟之間的對立，其實妯娌倆雖有個性上的不同，至少試著和平相處，也絕不會在公眾眼前翻臉，都希望這齣「家變肥皂劇」能早點落幕，梅根與哈里可以就此盡情在美國追求期盼的新生活，威廉和凱特也能夠專心扮演好未來國王、王后的角色。

凱特（左）與梅根以往在公眾場合總是看來一團和氣，沒有芥蒂。（路透社）

就某些觀察家來說，梅根與凱特兩種截然不同作風的皇室媳婦，似乎註定站在對立面，梅根代表的是新時代、勇於追求自我的女性，凱特則是傳統重禮守分的好媳婦，選擇支持哪一位也代表了個人支持哪一種價值觀。然而梅根和哈里對抗英國八卦媒體的手段太激烈，嚴重傷害皇室迷的感情，造成他們兩個一舉一動都很難被皇室迷接受，常常討罵。



哈利和梅根兩個一舉一動都很難被皇室迷接受，按圖回顧更多有關哈里與梅根的新聞 :

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