【飛虎之雷霆極戰】雖然內地已經播完　但有兩大誠意位搭夠！

《飛虎之雷霆極戰》將會接替《十八年後的終極告白》於今晚播放，雖然此劇早在上年已在內地播完，但對於一些不會上網睇劇的觀眾不太影響，而《飛虎之雷霆極戰》也是一部絕對需要出街的劇集，事關除了投下極高成本，其實也十分有誠意。

在演員陣容方面，除了《飛虎》系列的常客包括苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、梁競徽（唯唯）和王敏德等，也找來一些久未在無綫劇集露面的演員，例如吳啟華、、蒙嘉慧、苟芸慧、汪明荃等，也有一些本身的一線演員加入，而最令人期待的是，一些從未在TVB露面的演員也會出現，包括蔡潔、余香凝和荷里活影星Lee Pace。

Lee Pace在《銀河守護隊》中飾演Ronan一角。（網上圖片）

Lee Pace雖然不是荷里活一線影星，但都有型有款。（IG@Lee Pace）

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終於可以再見到苟芸慧做戲。（IG@苟芸慧）

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演員卡士強勁，當然與錢有關，今次邵氏與內地優酷合資拍劇，資金當然充足，所以在演員方面可以請來不少新面孔，增加新鮮感。當然，資金夠還有一個好處，就是拍攝時間相當足夠，拍出來的畫面自然更有質素，依預告片所見，劇集畫面和場口的確有少少電影質素，比起平時看的TVB劇，應該質感會更佳！

今次《飛虎之雷霆極戰》畫面應該幾有質素。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

即睇更多今次《飛虎之雷霆極戰》精彩畫面：