【多圖】李沁11年前探班照曝光　素顏上陣顏值超耐看

去年憑古裝劇集《慶餘年》再次走紅的李沁，眾所周知她是一位大美人，天生散發出一種清冷氣質，猶如仙女下凡般的確打動了不少網友的心。而近日微博就突然流傳多張她11年前拍新版《紅樓夢》時被探班的照片，素顏樣一覽無遺依然漂亮，獲得不少網友大讚直指她零整容根本是天生麗質。

《慶餘年》使李沁再次走紅。（《慶餘年》微博圖片）

11年前被挑選出演新版《紅樓夢》的李沁，當年估計只有20歲左右。在劇中扮演薛寶釵的她被受觸目，在一次媒體探班中她完全不介意素顏上陣，與劇中另一搭擋出演林黛玉的蔣夢婕齊齊素顏示人。從流傳出的探班劇照所看，素顏的李沁在失去打燈的情況下，肌膚依然透亮，而且當時亦沒有所謂的濾鏡，但她的膚質非常好而且五官亦非常精緻，與現在的模樣沒有太大分別。

當時的她已經氣質逼人相當稚嫩，當然現在的她多了一份成熟美，不過依然是「大美人」代表。不少網友見到她的素顏照都直指她的顏值非常高，均對她有讚無彈，大家紛紛留言道：「五官真的好看」﹑「天生麗質」等，表明她是天生的美人兒。

當時的李沁好稚嫩。（娛樂扒叔微博圖片）

事實上，李沁並不是屬於「美人胚子」的類型，嬰孩時期的她看似普通小孩一名，沒想到慢慢長大之後直到青少年時期她的五官開始變得立體，而且擁有一雙水汪汪大眼睛與高高的鼻子﹑臉型更屬瓜子臉，如此的搭配已經是美人一名，加上天生散發出的氣質，當時的外表就已經非常出眾。

青少年的李沁已經長得出眾了。（你要學會自律啊微博圖片）