【慶餘年】司理理顏值高網友話靚過李沁　李純天生美人胚子

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》當中，出演女主角的林婉兒（李沁飾）仙氣十足，高顏值和清純氣質獲得不少人喜愛。不過她似乎遇到勁敵，就是醉仙居的頭牌司理理（李純飾），事關有網友就做了一份劇中女角色顏值調查表，李純的票數就獲得過半數之多，遙遙領先李純﹑宋軼（飾演范若若）﹑辛芷蕾（飾演海棠朵朵）﹑劉美彤（飾演戰豆豆）等人，對她的顏值有讚無彈。

正因為李純高顏值出眾關係，翻查資料得知原來她從小到大根本就是「美人胚子」，高顏值似乎遺傳了母親的優質基因，更一度可能因為外表出眾的關係而不受女同學歡迎，這件事亦令她感到非常無奈。

李純出演的司理理非常出色。（李純微博圖片）

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，李純在劇中是一位極受歡迎的頭牌姑娘，實則是北齊派在慶國的間諜，但她卻掩飾得非常好，總表現出溫柔美麗﹑婀娜多姿的一面，令人難以猜測她的真正身份。在戲內她的顏值受到大家肯定，而在戲外她的顏值同樣受到大家青睞，不少網友大讚她根本就是從小靚到大的美人，難怪會惹來女同學的妒忌。

翻看李純的童年照得知，原來嬰兒時期的她已經擁有一雙水汪汪的大眼睛，而且加上小小的嘴巴顯得非常可愛。待她慢慢長大五官開始有變化的時候，李純的五官就變得非常立體，在小女孩時期的她留著一頭黑黑長髮，一雙濃眉大眼絕對是小美人一名。

李純小時候好可愛。（李純微博圖片）

另外，李純就讀小學階段（當時十歲在北京讀書），她的外表更為出眾五官變得更立體，瓜子臉型，四肢纖瘦非常漂亮。而且她在拍照的時候，總是展示甜美笑容非常討人喜歡，不少網友都認為她根本就是「美人胚子」，絕對是遺傳了母親的良好基因。事關她的母親同樣地是濃眉大眼的女子，而且臉型同李純如出一轍，再加上甜美笑容根本就是美女一名，難怪有網友指出她似日本女星山口百惠。

李純十歲已經在北京讀書。（李純微博圖片）

在李純十歲時被家人送到北京讀書學習芭蕾舞專業，在讀書期間她的個性屬於較內向的，而且因為芭蕾舞跳得出色的關係，她非常不受女同學的歡迎，她曾經接受內地節目《非常靜距離》說道：「因為小時候我的專業還不錯，然後畢業的時候我表演是最多的，然後我們班有些女孩就不太高興了，但是我小時候就不在乎這個，就是你們不理我或者說你們不跟我說話，我也無所謂。」而她亦自認與男同學的關係比較好，是屬於仗義型。從她的言語中可知道，當時的女同學一定是妒忌她，往往這一種大美人都是會令女同學看不順眼的。

李純曾講過自己在學時不受女同學歡迎的。（影片截圖）

另外，從網上爆光她就讀北京電影學院時期的學生相而看，當時她的顏值就已經出眾，完勝同班同學吳謹言。而她現在的模樣與當時學生年代沒有太大分別，只能夠話現時多了一份女人味而已。從嬰兒時期開始的李純就已經注定是大美人一名，與李沁一樣同是「美人胚子」，只不過是不同的美而已。