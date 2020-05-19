突擊雞排妹香閨化妝袋藏安全套　細心為「伴侶」準備男裝tee

雞排妹早前自爆有「固定炮友」，仲話因為房間隔音差嘅關係，令佢有啲困擾。（IG：@ili_cheng）

「雞排妹」鄭家純曾坦承有固定約砲對象，並直言這是成年人的正常需求，又透露發生過關係的男性「50人是最低標準」。有網友搵出今年2月喺節目《綜藝大熱門》嘅片段，節目主持人突擊檢查雞排妹於位南港嘅香閨，喺雞排妹嘅睡房中，主持人最先發現一件男裝tee，當時雞排妹嘅解釋係「如果有些人要過夜的話，要準備一些衣物給他」除咗tee之外，喺雞排妹嘅浴室，亦發現有兩個牙刷，又幾貼心喎。

素顏出鏡嘅雞排妹,被發現睡房有男裝tee

節目中，其中一個環節係「誰以生活最髒的女人 檢查女藝人包包骯髒程度」，喺雞排妹嘅手袋裡面，主持人除發現一條好臭、有腥味嘅長裙之外，亦有一個有少少發毛嘅化妝袋，雖然吳宗憲一口咬定「沒什麼好看」，但結果當另一主持人沈玉琳打開之後，即時表示：「我不想講，裡面有一個保險套」，而陳漢典則笑言係泡麵嘅調味包，之不過，由於幾位主持人最終都未有拎出化妝袋入面嘅嘢，所以無法確定到底係節目效果，定真有其「套」。



之後又被主持人喺化妝袋搵到有安全套。

向來敢言嘅雞排妹，除咗曾經透露至今交過手嘅人數至少有50人之外，亦曾自爆發生關係時，最喜歡被對方稱作「小母狗」，認為可以增進感情；此外，佢亦都話過最討厭被床伴問「我跟誰比起來誰比較厲害」、「妳到了沒有。」她舉例過去曾遇過尷尬經驗，對方問：「我跟妳男友誰比較厲害？」她坦言這種情況讓人很為難，「因為你已經是這種情況了，那怎麼會覺得需要問呢？因為這個講出來一定是很傷人的真相。」佢仲奉勸網友都唔好咁問床伴，因為好似出事。

