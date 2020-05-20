羅志祥7000字懺悔文又長又臭？暗藏只有周揚青懂的8大愛情密碼

台灣男星羅志祥（小豬）選在具有「我愛你」意義的520當日，發表了與周揚青的愛情故事，內文更暗藏了8個愛的密碼！

小豬突地選在「520」發表7000字長文回顧與周揚青的九年情，表面「又長又臭」，原來內藏8大愛情密碼，似是力求挽回伊人，按圖即睇：

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羅志祥特地於520日發文，發文時間為早上9點12分，提到兩人在5月8日正式交往，當日自己送給了周揚青1條情侶項鍊。在交往期間，兩人喜歡到各地旅遊，留下愛的回憶。有次周揚青好奇問他會不會騎機車，於是他想盡辦法騎著機車載周揚青去找好吃的涼麵，卻因小豬方向感差，鬼鬼祟祟的態度遭警方臨檢，當時周揚青立刻替羅志祥向警方解釋，讓小豬印象深刻，最後也吃到了記憶中最好吃的涼麵。

小豬的7000字長文以跟周揚青在巴黎鐵塔下的甜蜜拖手相感傷作結：「我選擇公開的方式 完成妳一直想實現的願望。女孩：老公 我可以發剛剛巴黎鐵塔的合照嗎？拜託 這一次 我答應妳 由我來跟大家分享 我們的故事」（微博＠羅志祥）

過去小豬的反串角色「朱碧石」在內地爆紅，他也爆出妝容是周揚青化出來的，讓他從抗拒到漸漸欣賞自己的反串扮相；有次兩人在外灘散步，賣花阿姨上前推銷，他買下玫瑰花送給身旁的周揚青，他說：「有時候的幸福不需要刻意去營造，其實…可以很簡單，一個舉動、一個眼神、一個瞬間，幸福都會出現在你身邊。」

過去小豬的反串角色「朱碧石」在內地爆紅，他也爆出妝容是周揚青化出來的，讓他從抗拒到漸漸欣賞自己的反串扮相（微博＠羅志祥）

此外，他還曝光了周揚青的淘氣個性：「她的快樂來源很簡單，比方說喜歡挑戰有潔癖的我，在我的床上吃零食，經過我確認沒有掉屑後就會開心的像小朋友一樣跳著離開。」這些點點滴滴他都透過文字一一分享。

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