《極限挑戰6》Out走羅志祥兼大換血　網友無情負評：畀一星都嫌多

羅志祥被周揚青踢爆私下有不正當男女關係，不但劈腿旗下女藝人愷樂，還從事「多人運動」後，被醜聞重創內地演藝事業，手中3大綜藝慘遭撤換，目前返台居家隔離中。原本他擔任常駐嘉賓的《極限挑戰》第6季開播，沒想到網友高達8成嫌棄「節目變得更差了！」

據內地媒體《鳳凰網娛樂》報導，《極限挑戰》最新一季於10日首播後進行調查，超過6萬份票選統計，高達80.6%網友認為今季比前5季更差，其中第一個原因包括「極限男人幫」大換血，有56.9%網友認為是新一季最難接受的改變。「極限男人幫」包括黃渤、孫紅雷、黃磊、張藝興、羅志祥、王迅，不過到第5季就出現洗牌，黃渤、孫紅雷、黃磊離開，第6季羅志祥因分手醜聞消失節目中，男人幫成員剩張藝興、王迅。

網友大嘆《極限挑戰6》班底新不如舊：

+ 5 + 4 + 3

除了極限男人幫成員解散，網友更直指節目遊戲內容抄襲韓綜《新西遊記》，批評「都看過了」、「還沒人家搞笑」、「這次抄襲更狠。」有人坦言喜歡原本的班底，還有人建議節目不如轉名：「不是這個節目不夠好，而是這個節目不再是極限挑戰了。」其中也有羅志祥粉絲力撐留言：「沒有羅志祥，沒有男人幫的極限挑戰才不看呢。」

《極限挑戰6》在豆瓣網惹起一致劣評，未知是否太難睇，直情未有顯示評分：

《極限挑戰》第6季開工錄影時，現場因為沒有羅志祥身影引發議論，當時羅志祥回應：「當然有我！因為疫情的原因我會晚一點和大家相聚！」不過他飛抵內地後，和周揚青分手風波爆發，所有演出行程全取消，失去過億酬勞，節目看點也受到影響。

不過《極限挑戰》新一季剛播第一集，新加入的郭京飛、雷佳音、賈乃亮、岳雲鵬、鄧倫皆頗具人氣，嘉賓表現滿意度獲得55.42%支持，超過2.7萬投票肯定，因此未來觀眾反應仍需要繼續觀察。

+ 3 + 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】