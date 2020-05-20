傳屎萊姆勢力操控YouTuber界　 譚杏藍坦言：若然知道亦唔會多講

譚杏藍（小花）今日（20/5）現身九展出席ViuTV音樂節目《Chill Club》記者會。對於近期有消息指，由屎萊姆為首的「屎家軍」，在香港YouTuber界擁有龐大勢力，幾乎壟斷整個香港網絡市場兼控制網絡輿論的短片，背後涉及龐大公司利益，對於一些「唔聽話」、「唔埋堆」的YouTuber都會一律封殺。

屎萊姆（圖左4）被指操控YouTube界！（IG/@slime3d）

小花直言工作繁忙，少理他人是是非非。（陳志嵐攝）

身為「YouTuber」網絡界紅人的小花對此接受《香港01》訪問時坦言：「其實大家都知有呢件事，但其實都係頭幾日，好真真正正嘅來龍去脈，大家都未太清楚，咁所以靜觀其變，因為我個人比較係與世無爭嘅個一群嘅人，其實我都睇到各方唔同嘅爭辯，咁自己盡量企喺中立嘅位置，睇下發生緊乜事，但係就算知道，我諗我亦唔會多講。」（覺得屎萊姆為人如何？）小花表示：「喺我同佢傾偈嘅時候，我覺得佢係一個好人嚟嘅，講真邊個同邊個嘅瓜葛，我真係好少理，因為自己真係唔係好得閒。」

慕容公子拍片揭YouTube界黑暗面！（IG/@moyung0924）

譚杏南表示自己公司對她的言論好放任：「公司對我嘅言論，好自由嘅，我鍾意講咩就講咩，我同屎萊姆認識嘅，(妳同佢熟絡嗎?)好難界定熟定唔熟喎?但我就係與世無爭嘅人嚟嘅，盡量企喺中立嘅位置，就算知道我都唔會多講喇。」