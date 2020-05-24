歎息橋．專訪│周家怡埋怨林保怡沒份去比利時：編劇只寫我講電話

港劇已死？港劇未死？眾說紛紜。

林保怡選擇後者。

因為4年前參演ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》，遇上二五（楊承恩）與肥波（李紹波）兩位導演，命運從此改寫，林保怡出席游大東主持的《講畀大東廳》期間向鏡頭發表「肉麻宣言」：「我而家當佢哋如珠如寶，真㗎！點解要組公司？因為我好賞識佢哋，我覺得佢哋可以幫我立心將以前嘅自己擦走後再試新嘢。」不甘因循，才有《歎息橋》的誕生，一場今時今日電視業界裏沒有多少人夠膽冒險的港劇新實驗。

不按時序講故事、打破慣有攝影角度與畫面比例、演員拆毀「第四道牆」向鏡頭講對白，所有內容都在顛覆傳統，所有細節都暗藏訊息，觀眾需要細心投入去看才會明白，有人認為相當造作，亦有人指這樣追劇很有趣。林保怡說，團隊是有意識地製作一套讓香港人看的劇集，劇中不同角色設定，其實都跟香港人有關，「如果我順敘拍一個愛情劇，不如唔好拍啦，因為你睇呢套劇要思考，睇完之後會有得著。」

撰文、主持：游大東

短片：呂榮棟、黃卓敏

剪接：呂志豪

剪接協力：陳錦超

攝影：葉志明

周家怡服裝提供：Marc Cain

周家怡化妝：Herman Ng

周家怡髮型設計：Vincent Yeung

林保怡服裝提供：Club Monaco

林保怡化妝及髮型設計：Dera @ deardera

ViuTV新劇《歎息橋》近日播出，身兼主演與總監製的林保怡，和其中一位主角周家怡，早前出席節目《講畀大東廳》接受主持游大東訪問，分享拍攝內幕。（葉志明攝）

相隔四年，大衛終於再與瑪嘉烈「聚首」。Bowie透露，原本他在《歎息橋》飾演的角色，是由陳奐仁飾演的胡啟源，但基於商業考慮，他最終改演李子勇，促成自己與周家怡繼ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》之後再度「合體」。（葉志明攝）

周家怡在訪問中多次強調，今時今日，《歎息橋》能夠成功找到投資者開劇並播出實屬難得。「而家Bowie佢哋間公司可以拍到呢套劇，又畀到咁多機會幕前幕後，仲要所有嘢自己揸正嚟做，真係唔容易，因為條數真係冇得計，講真，可以去邊度搵個老闆肯畀你試新嘢？」（葉志明攝）

《歎息橋》是一場今時今日電視業界裏沒有多少人夠膽冒險的港劇新實驗，我問林保怡，是否想借此劇振興業界？Bowie笑言可別將他想得太偉大。「我嘅出發點唔係要為港劇增光，打場勝仗，我係想做啲嘢，希望香港人可以攞番啲嘢先；同埋我自私啲，點先可以令自己喺工作上滿足？」（葉志明攝）

尋找劇集投資者 悍衛創作自主權

要成就野心和想法，就必需有龐大製作預算，身兼《歎息橋》總監製的林保怡為實現夢想，四出尋找投資者，「以往做演員比較簡單，啲人搞好晒之後畀個劇本我，幾多錢？拍唔拍？但去到要做幕後，（處理）資金呀、（面對）投資人呀，嗰啲真係好煩！」賣橋細節不詳，但先小人後君子，洽談期間，Bowie已向所有大老闆講明，對新劇的創作與製作有絕對話事權，寸步不讓，「我係要百分百原創，唔好干涉我哋任何嘢，就算一條雞毛點擺位都唔好郁我，我哋一直堅持住，我話：『你信我，咪投資我囉！』」最終得到ViuTV和內地五大影音平台之一的優酷首肯投資。

有錢自然好辦事，兩位導演可以四出邀請心水演員埋班，包括一班老戲骨、資深舞台劇演員和新世代實力藝人，組合充滿新意；由李子勇舊居到餐廳MASSAM等，尋找本地最好的拍攝場地，道具設計和擺位一絲不苟；出動路軌和吊臂，用上高質的攝影器材，造出破格構圖；邀請獨立搖滾樂隊觸執毛的結他及鍵盤手Mike Orange度身訂造配樂（用4個月時間製作50條聲帶）、主題曲《困局》（岑寧兒主唱）和插曲《Yours Truly》（黃靖主唱）；由書法家華戈（馮兆華）為劇名題字、藝術家Paul Lung為每集片尾繪製插畫，總之由內到外要創立一套港劇問世逾50年以來，從未出現過的美學風格。「我嘅團隊係好想做一啲新嘢，話畀觀眾聽一套劇係有好多種拍攝方法。」Bowie說。

由演員變成總監製，林保怡需要放下舊有身份，重新學習，他形容是一場賭博。「如果你唔博，可以行番嗰條舊路，咁我會好忙，邊得閒同你做訪問？」他直認腌臢，試過跟團隊為了排列貨格要用尺去量度距離，又試過花了很長時間令一對窗帘對稱。「我唔想將來老咗睇番套劇先問自己：『點解當時唔做好佢呢？』」（ViuTV提供）

身為總監製，林保怡每一場戲都會親自落場視察，務求演員都能夠在最輕鬆的狀態下完成拍攝。「如果我知道佢哋緊張，我就會盡量用方法令佢哋放鬆，叫佢哋一定唔好死記對白，一個演員Free咗就可以好自由去演！」圖中其餘三人分別是導演肥波（左）、編劇黃綺琳（右二），以及飾演年輕版李子勇的陳健朗（右一）。（ViuTV提供）

游大東其他《歎息橋》文章：

【歎息橋】伍詠薇鬧走潘燦良一幕有原型 女藝人13年前《志雲飯局》曾剖白

【歎息橋】兩代角色不連貫？ 陳健朗：可以係平行空間嘅兩段故事！

【歎息橋】黃定謙太投入角色「驚到喊」 岑珈其感激伍姑娘主動建立默契

點擊下列圖輯，欣賞《歎息橋》精美劇照：

+ 21 + 20 + 19

曾想過赴威尼斯取景 「時間關係」改到布魯日

不過讀者可別將他想得太偉大，說到底，開拍《歎息橋》很大程度是為了滿足自己，「我嘅出發點唔係要為港劇增光，打場勝仗，我係想做啲嘢，希望香港人可以攞番啲嘢先；同埋我自私啲，點先可以令自己喺工作上滿足？《歎息橋》係滿足到，因為我係腌臢嘅，但我嘅團隊比我仲腌臢。」腌臢到一個點，為呼應劇名，劇組曾認真想過拉大隊飛去威尼斯嘆息橋（Ponte dei Sospiri）拍攝，不過「時間關係」要改到有「歐洲北方威尼斯」之稱的比利時古城布魯日（Brugge）取景，那裏有座「一見鍾情橋」（St. Bonifacius Bridge），拍出來的畫面極之唯美。

聽到拍檔說出比利時三個字，周家怡立即埋怨為何自己沒份去：「幾毒呀，編劇只係寫我個角色講電話喳！」Bowie只好溫柔地向她解釋：「呢個我哋控制唔到，你要同Norris（編審黃綺琳）講。」周家怡表示理解，但不忘揶揄，「我知，即係個劇本寫到去嗰度，Sammy唔應該過去，咁就冇得過去㗎啦，但其實監製可以自己畀錢我過去㗎。」衛詩雅早前受訪時，為了這場不夠兩分鐘的橋上對話，專誠飛去布魯日開工，只拍了大約兩小時便收工，周家怡也覺得她非去不可，「係一定要過去，好有嗰個Meaning，呢場戲好好睇，我好鍾意！」林保怡亦認為，以這幕「隨意門」呼應Joyce（衛詩雅飾）的年少時回憶，設計確實有趣，更笑言早已料到有觀眾會摸不着頭腦。「但如果大家用心睇嘅話，我諗係好易明，同埋好有趣。」

這幕Thomas與Joyce（衛詩雅飾）的橋上對話，是在有「歐洲北方威尼斯」之稱的比利時古城布魯日（Brugge）取景，那裏有座「一見鍾情橋」（St. Bonifacius Bridge），拍出來的畫面極之唯美，衛詩雅早前受訪時，為了這場不夠兩分鐘的橋上對話，專誠飛去布魯日開工，只拍了大約兩小時便收工。（《歎息橋》劇照）

相比4年前在《綠豆》演大衛，林保怡今次在《歎息橋》飾Thomas，難度在於表達感情時要「淡如水」，「李子勇夾硬令到自己好Strong，扮瀟曬，但佢內心唔係咁。」而這一幕Sammy（周家怡飾）拖喼離家，Thomas默默垂淚，以身體語言向觀眾顯示他有多愛對方。（《歎息橋》劇照）

點擊下列圖輯，欣賞林保怡與周家怡精美專訪照片：

+ 12 + 11 + 10

不怕難倒觀眾 周家怡：有心睇一定會明！

如此說來，《歎息橋》是一套對觀眾有要求的劇集，並非那種常見「齋聽」便會明白的連續劇，是需要坐定定，認真留意細節的精品製作，Bowie推介以下的「收看模式」：「麻煩你搞掂晒所有嘢，甚至沖好涼之後，沖杯咖啡又好，沖杯茶又好，倒杯紅酒最好，慢慢拆解一下我哋到底搞緊咩。呢套劇嘅敘事方式係有條Formula去睇，如果你知道我哋嘅玩法，我覺得係有樂趣嘅。」周家怡則說，從不擔心觀眾會看不明白，「而家好多觀眾睇劇係好多元化，可能佢哋想睇《歎息橋》呢類劇，就唔會睇香港嗰啲，因為佢哋覺得香港未必有。所以我唔擔心觀眾睇唔明，有心睇，一定會明。」她說，2020年出現《歎息橋》這齣港劇實在很難得，「雖然呢套唔係平時大路做開嘅嘢，但如果唔嘗試，咪永遠都係得嗰啲嘢？又有人肯試，咪睇下香港觀眾點樣選擇囉。」

所有新嘗試都充滿挑戰，對周家怡來說，參演《歎息橋》最需要時間適應的，是時間線「混亂」，雖然每次開始拍攝前，導演都會跟演員做好溝通，但有時也會拍自己用錯情緒，「同一場戲，有三個版本，嗰啲好明顯，但Timeline就好隱晦，你拍嘅時候真係要諗一諗，拍嘅呢場戲，之前發生過咩事，之後又會發生咩事？好似有場戲，Thomas問我識唔識阿Ken（陳奐仁飾），我就要諗，喺我嘅角度拍嘅呢一場，究竟我識咗阿Ken定係未識呢？即係會直接影響我畀出嚟嘅反應。」對林保怡來說，相比4年前在《綠豆》演大衛，今次在《歎息橋》飾Thomas，難度在於表達感情時要「淡如水」，「李子勇夾硬令到自己好Strong，扮瀟曬，但佢內心唔係咁，同埋今次呢個角色喊，唔會學其他拍攝方法，對正個Camera講：我喊喇！我係正常人，一定係匿埋（喊），喊嘅時候，個鏡頭係好側，大家可能睇唔到，呢個就係李子勇嘅身體語言，大衛就比較激烈啲。」林保怡又說，自己身為監製，如果見到演員拍攝時緊張，會盡量讓他們放鬆，比如說不如停機外去吃東西，亦提醒他們不要強勁對白，總之要令他們情緒最放鬆時自由演繹。

（《歎息橋》劇照）

（《歎息橋》劇照）

（葉志明攝）

【下集預告】

下一集《講畀大東廳》繼續有林保怡與周家怡擔任嘉賓。今次《歎息橋》雲集本地老中青三代演員同劇較量，論陣容鼎盛的程度，於千禧年後的港劇界相當罕見，當中最讓觀眾驚喜的，必然是劇中扮演李子勇父親李文滔、已屆88歲的資深演員劉兆銘（Ming Sir），Bowie說其實這是他首次與Ming Sir合演劇集，過程相當愉快，他更指Ming Sir埋位前準備充足得，令兩位導演（二五、肥波）大感驚訝，到底他做了甚麼預備工夫？劇中一班飾演年青版角色的新世代藝人，同樣令觀眾眼前一亮，周家怡對他們讚口不絕，不過當游大東要求他們各自向觀眾推薦兩個名字時，原本周家怡想說岑珈其，結果遭Bowie拒絕：「唔好講岑珈其啦！」究竟點解？