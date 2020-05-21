賭王家族仙氣成員麥景榕闖娛圈　威脅林愷鈴「最美星二代」

有「最美阿紫」之稱的前藝人陳復生和前夫何東舜銘（原名麥舜銘）的女兒麥景榕（Michel），今年25歲，身材高挑有氣質，港大法律系畢業，美貌與智慧兼備，近來進軍娛樂圈，主持TVB新節目《三歲定八十·幼兒教育》。

港大法律系畢業的麥景榕近來主持TVB節目《三歲定八十·幼兒教育》。

麥景榕（右）與最美星二代林愷鈴（左）氣質相近，同樣走仙氣路線。（IG圖片／kaening）

Michel擁有名門千金氣息，與同是星二代的林愷鈴有幾分相似，一樣走仙氣氣質路線，威脅林愷鈴「最美星二代」地位。她更有幾分似何家千金何超蓮，因為二人是親戚關係，Michel的祖母是賭王何鴻燊胞妹「十姑娘」何婉琪，父親何東舜銘是「十姑娘」與堂弟何鴻章的私生子、是賭王堂侄同時亦是外甥。何東舜銘早期跟繼父麥志偉姓麥，但後來與生父關係曝光，便認祖歸宗，改名何東舜銘。

母親陳復生年輕時有最美阿紫之稱。（網上圖片）

麥景榕與媽媽陳復生（右）和婆婆。（IG圖片／michelovingirl）

Michel自幼稚園開始至中學，就讀於耀中國際學校，預科IB更考獲42分，入讀香港大學法律系，畢業後繼續在港大修讀一年比較文學碩士。近日她在節目中重返母校，穿梭昔日時光，並訪問多位教育專家，探究幼兒教育對人的成長帶來甚麼影響。

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