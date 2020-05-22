【雙層公寓】湖南美女龍夢柔取代Vivi　仲有「中國新垣結衣」之稱

日本真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》雖然已經因為新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐的關係而導致全面停工，不過在日本率先曝光的41至44集中，大受歡迎的俄羅斯模特兒Violetta Polt（Vivi）已經在第42集正式退租，今不少觀眾大失所望。

重溫Vivi嘅靚相：

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「中國新垣結衣」

不過隨着Vivi的離開，同時亦代表會有新成員頂替，而有「中國新垣結衣」之稱的龍夢柔就在42集緊接Vivi的離開正式入屋。24歲龍夢柔來自中國湖南，曾經在2014年參加《來吧！灰姑娘》並獲得冠軍，其後以栗子之名紅遍網絡。2018年，龍夢柔前往日本發展，還客串日劇《戀愛記憶》第7集扮演中學生。由於龍夢柔的樣子與「國民老婆」新垣結衣很相似，所以劇集出街後即引起網民大肆討論，紛紛讚她可愛。而龍夢柔在日本亦有出歌，亦曾經為雜誌拍攝水着靚相。

到日本發展時曾出過單曲《Planet》。（YouTube截圖）

睇埋龍夢柔其它靚相：

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同場加映：

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