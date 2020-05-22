傳周迅將宣布離婚　高聖遠清空IG中所有夫婦合照

2014年周迅於個人工作室微博宣布同高聖遠拍拖，同年7月於舞台上互換戒指，並於活動後派對宣布已經領證結婚。但近兩年都未見佢地一齊露面，呢日有人發現高聖遠有新舉動，傳出即將會宣布離婚消息。

周迅同高聖遠於2014年7月16日，杭州一個活動舞台上互換戒指。（視覺中國）

當日周迅突然宣布同美籍華裔演員高聖遠拍拖並結婚，令人相當好奇男方身份。高聖遠生於美國華盛頓，曾演出《CSI犯罪現場》、《芝加哥警署》、《姣妹日記》等影視作品，近年返回亞洲發展，演出內地劇集《那年花開月正圓》以及台劇《我的男孩》等。

高聖遠演出內地劇集《那年花開月正圓》（IG：@archiekao）

結婚頭2年，周迅同高聖遠經常出雙入對，出席公益活動，人前人後相當恩愛，但2017年周迅生日派對後，就無再見過兩夫婦同場現身，更傳出周迅同王菲大女竇靖童過從甚密嘅消息。今年4月亦傳出男方提出離婚，二人已分居超過兩年，至5月22日有人發現高聖遠清空個人IG上所有與周迅嘅合照，令離婚消息甚囂塵上。

有人發現高聖遠清空個人IG所有與周迅嘅合照。（IG：@archiekao）

有人發現高聖遠清空個人IG所有與周迅嘅合照。（IG：@archiekao）