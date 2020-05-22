隋棠大仔驚喜分享「胎內記憶」：出生前在天上跟老爺爺在一起

過去大家都認為孩子孕育在母親子宮內時沒有意識，但近來愈來愈多研究顯示，很多孩子仍存有「胎內記憶」，他們出生後仍記得在母親肚子內發生的事，不過隨着成長相關記憶亦會消失。台灣女星隋棠育有三個孩子，她近日在社交網站分享了四歲大仔Max的母胎記憶，引來許多網友的分享，最神奇的是，孩子們的記憶竟然大同小異！

隋棠與丈夫Tony結婚後，育有三個孩子，一家五口非常幸福。（FB圖片／隋棠）

初探胎內記憶失敗 隋棠氣餒放棄

隋棠從Max兩歲開始，就曾嘗試旁敲側擊，探問仔仔的「胎內記憶」：

「Max兩歲的時候，有天晚上趁他迷迷糊糊想睡覺，我故作輕鬆問了第一次：『寶貝～你還記得以前是住在媽媽肚子裡面嗎～～～～～？』

結果他邊放空邊給了一個冗長而徹底的靜默，氣氛尷尬到天花板上的壁虎都嘖嘖嘖嘖地擺尾離去。

三歲時，我再次找了良辰吉時嘗試：『寶貝，你以前在媽媽肚子裡都在做什麼？』

這次他略略思考一下後開口了：『嗯......我......我都在開我的紅色車車，還有玩積木。』」

因為兩次的失敗令隋棠放款再問仔仔胎內記憶。（FB圖片／隋棠）

兒子主動提起話題 形容出生印象令隋棠訝異

兩次的失敗令隋棠相當氣餒，認定仔仔屬於沒有胎內記憶的孩子，所以便沒有再問。神奇地，在Max四歲時，主動跟隋棠提起這個話題：

「而四歲多的這天早晨，兒子醒來了，他滾啊滾的滾到我懷裡面，揉著眼睛喃喃說他做了一個夢：『媽媽，我夢到我還住在妳的肚子裡面。』

我心臟簡直要跳出來了，卻盡量努力讓自己聽起來沒那麼期待：『是哦～那你夢到在肚子裡做什麼？』

結果他說都在睡覺。

急性子如我，還是忍不住的把握時機直接重點切下去了：『是這樣啊～那、那你還記得以前你住在媽媽肚子裡的事情嗎？？任何事情？？』

Max：『記得啊。我……一直游泳，還有睡覺，好無聊……然後我看到一個洞！好～～～多水從那裡噴出去，然後好～～～多好多血噴出去，我……我就從那個洞出去。』」

仔仔主動提起胎內記憶，令隋棠非常驚喜！（FB圖片／隋棠）

來到母親肚子之前住哪裡？ Max：在天空上

聽見仔仔形容在胎內的活動，以及出生時的印象，驚訝得目瞪口呆，回過神來之後，她再追問仔仔來到媽媽肚子之前在哪裡，Max說：「在很高很高天空那邊，上面。我都跟一個老老的老爺爺在一起，一起在那裡玩。媽媽，那個老爺爺……他是誰？妳知道他是誰嗎？」然後Max續說：「就是那個……媽媽……那個下面的人做了壞事，他會處罰那個人……那個老爺爺啊！」

如何選擇父母？

隋棠最後問了一條最感人的問題：「那你怎麼會選擇我當你的媽媽呢？」但Max說他沒有選，「上面太遠了，我看不清楚……是老爺爺選的，他說妳很漂亮。他就抱著我飛下來，把我放到妳的肚子裡面。媽媽……我想尿尿！」

關於胎內記憶的對話因為Max的尿意而終止，隋棠最後總結說：「雖然自己因為似乎不是兒子欽點的媽媽，而感到有點失落，但看兒子講述著出生前的自己，實在是覺得好神奇又好感動啊！」據說孩子大概有較清楚的表達能力後，就可以找機會跟他們探問胎內記憶，但萬一孩子不想說或是忘記了，也不能勉強。這篇分享文亦獲得許多媽媽留言，分享自己與孩子關於母胎記憶的對話，很多人都表示孩子曾說過仍記得在子宮內的事情，亦都曾說過來到母親肚子之前，都是住在天上。

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