【移居海外】海外生活置業輕鬆？　許紹雄四千呎豪宅僅$5,750呎！

香港地少人多，人民活動空間狹隘，想置業更加是非常困難，而且生活節奏急促，不少人都大嘆在香港生活壓力太大。不過，在現今世代，即使在香港土生土長，也總有方法遠離繁囂，移居海外。而近年亦有不少圈中藝人坐言起行，當中包括移居新加坡的許紹雄、馬來西亞的李家聲、嫁到去台灣的蔣雅文、定居於蘇格蘭的喬寶寶等等。早前許紹雄接受新加坡電視台節目《我董你》訪問就曾經介紹過自已早年以大約2,300萬港幣買下4,000呎豪宅，呎價只約$5,750，比香港的平均呎價低出一大截，還有一個私人泳池。

許紹雄太太係新加坡人。（Instagram@benz_hui）

重溫許紹雄間靚屋：

+ 6 + 5 + 4

李家聲用150萬買1,100呎豪宅

入行34年的李家聲在2018年就與太太參與馬來西亞的第二家園計劃，更以超值價$150萬買下一間位於檳城的1,100呎豪宅。移居馬來西亞的李家聲曾形容檳城似七、八十年代的香港 ，生活指數低，自己與老婆一個月都花不到1萬港幣，生活優哉悠哉。

睇睇李家聲喺微博分享過嘅馬來生活：

而土生土長的喬寶寶亦在2019年舉家移居蘇格蘭，雖然當地空間夠大，但他都不時呻悶，間中就會自拍一些趣味短片分享到Facebook ，囝囝、太太和愛犬都會入鏡，而且更以廣東話拍片；而蔣雅文也在移居台灣十年，而已在台灣落地生根，先後搞過服裝和飲食生意，2014年更下嫁台灣老公朱經雄。

睇吓佢哋嘅近況：