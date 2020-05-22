木村拓哉孖老婆放狗約會　貼地價錢着出男神味道

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐全球，日本的確診個案截至22日突破一萬六千宗，近日有開始緩和的趨勢，周四（21日）日本政府宣布解除大阪府、京都府等地的緊急狀態令。日劇天王木村拓哉的新劇《BG~身邊警護人~》受疫情影響上月全面停工，難得休息的他就把握時間與太太工藤靜香及兩個乖女心美、光希在家中享受天倫樂，近日有雜誌拍到木村與靜香戴着口罩、帶着兩隻愛犬Amur及Étoile到動物醫院，乘機享受二人世界。

點擊圖輯睇木村與靜香約會照兼貼地打扮！

+ 8 + 7 + 6

在照片中，木村拓哉與太太工藤靜香打扮得很是隨意，木村架黑超、穿白Tee短褲、白襪波鞋；靜香也只是Cap帽、白Tee加格仔恤衫、配牛仔褲波鞋，Casual但仍星味十足，更當堂年輕了十歲。翻看資料，木村當日的行頭可謂十分貼地，M&M CUSTOM PERFORMANCE的T恤價值$6,380日元（約$460港元），短褲為Vans的經典旗盤格款約$450港元，Nike Air Max 97 Black White Anthracite約$1,900港元，整個行頭不過$3,000港元，男神卻穿出高檔的感覺。

點擊圖輯睇木村兩姐妹靚相！