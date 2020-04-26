【多圖】添麥菲查洛美私藏靚女家姐　讀名校激似「妙麗」愛瑪屈臣

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說Timothée Chalamet（添麥菲查洛美）是荷里活現時最炙手可熱的新生代演員一點也不為過，他憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）獲得奧斯卡最佳男主角獎的提名後，成功打開知名度，及後戲約不斷，《不得鳥小姐》（Lady Bird）、《小婦人》套套叫好叫座，他今年除了有Bob Dylan的自傳電影，還有由Wes Anderson執導的《The French Dispatch》和改編自同名科幻小說的《沙丘魔堡》（Dune），是為名副其實的當紅炸子雞。不說不知道，原來Timothée有一個和他長得很像的姐姐Pauline Chalamet，乍看更有點像Emma Watson，而姐姐同樣才華洋溢，可見遺傳的威力。

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Pauline Chalamet就讀於紐約名校Fiorello H. LaGuardia High School，和《寶貝神車手》主演Ansel Elgort是同學，在校時期曾一起演出過舞台劇《A Chorus Line》。Pauline非常多才多藝，除了在世界上最享負盛名的紐約芭蕾舞團和美國芭蕾舞團擔任舞者，她還擅長彈鋼琴與Ukulele。根據IMDb的資料，Pauline Chalamet除了是一位演員，還是一位編劇、導演和製作人，幕前幕後的工作對她而言都沒有難度，最新作品是與Judd Apatow及Pete Davidson合作的電影《The King of Staten Island》。

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