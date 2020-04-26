【多圖】添麥菲查洛美私藏靚女家姐　讀名校激似「妙麗」愛瑪屈臣

說Timothée Chalamet（添麥菲查洛美）是荷里活現時最炙手可熱的新生代演員一點也不為過，他憑《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）獲得奧斯卡最佳男主角獎的提名後，成功打開知名度，及後戲約不斷，《不得鳥小姐》（Lady Bird）、《小婦人》套套叫好叫座，他今年除了有Bob Dylan的自傳電影，還有由Wes Anderson執導的《The French Dispatch》和改編自同名科幻小說的《沙丘魔堡》（Dune），是為名副其實的當紅炸子雞。不說不知道，原來Timothée有一個和他長得很像的姐姐Pauline Chalamet，乍看更有點像Emma Watson，而姐姐同樣才華洋溢，可見遺傳的威力。