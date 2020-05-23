【木村花自殺】真人騷參加者不堪輿論壓力　全球約40人因此輕生

有份參與Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》（Terrace House Tokyo 2019-2020）的日本女摔角手木村花，今日（23/5）疑不堪網絡欺凌壓力，選擇結束短短22年的生命。真人騷將參加者的真實一面向觀眾呈現，有時甚至為了節目效果，透過剪接將參加者之間的矛盾加劇，或將他們的缺點無限放大，引起更多關注，為參加者帶來巨大壓力和傷害。

日本女子摔角選手木村花參與真人騷後，疑不堪網絡欺凌壓力輕生。（IG圖片／hanadayo0903）

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其實真人騷參加者自殺並不罕見，有英國報章的粗略統計，全球與真人騷有關的自殺人數暫時約40名，如今再添一樁。不少參加者都難忍節目帶來的輿論壓力，導致情緒出現問題，嚴重者更因此而輕生：

一、《傑雷米•凱爾秀》（The Jeremy Kyle Show）

英國長壽人氣節目《傑雷米•凱爾秀》（The Jeremy Kyle Show），自2005年於獨立電視台ITV上播出，內容以調解為主題，不論是家庭糾紛、感情還是朋友爭執，讓當事人當面對質，主持人凱爾（Jeremy Kyle）擔任調解人，為增加「說服力」，節目備有DNA測試及測謊機等，證實參加者發言的真偽。去年5月，一個名叫戴蒙德（Steven Dymond）的63歲男子，參加節目成為嘉賓，他與女友相識兩年，二人準備結婚期間被懷疑出軌，戴蒙德因此決定上台接受測謊以證自己清白。但在節目錄製當晚，他無法通過測謊機的測試，被證明說謊，他當場痛哭淚流滿臉。一周後戴蒙德自殺身亡，節目亦因此而停播。

英國長壽人氣節目《傑雷米•凱爾秀》（The Jeremy Kyle Show）因鬧出人命而遭終止節目。（影片截圖）

二、《戀愛島》（Love Island）

英國最受歡迎真人騷《戀愛島》（Love Island）兩名曾參與節目者及一名主持人先後自殺。

參加節目的前英國小姐蘇菲（Sophie Gradon）於2018年在父母家中自殺身亡，她2016年參加節目後，多次表達在參加節目之後出現抑鬱和焦慮等情緒問題，終年32歲，其25歲男友岩士唐（Aaron Armstrong）在不足一個月後，因不捨女友離世，步其後塵自殺；

前英國小姐蘇菲（Sophie Gradon）參加真人騷之後情緒出現問題，於2018年自殺身亡，其男友亦步其後塵結束自己生命。（IG圖片／sophiegradon）

26歲肌肉男星Mike Thalassitis，於2017年參加第3季《戀愛島》，是節目中人氣最強的參加者，但他於去年3月在住所附近上吊自殺身亡，懷疑因不堪爆紅壓力輕生，和他一起參與節目的好友指控節目製作單位亦應負上責任。

肌肉男星Mike Thalassitis是節目中最紅的參加者。（IG圖片／mike_thala）

節目前主持卡露蓮費克（Caroline Flack）自2015年起主持《戀愛島》今年2月被發現陳屍倫敦寓所，終年40歲。卡露蓮曾與哈里王子傳出緋聞，去年底她被控襲擊前職業網球員男友路易斯波頓（Lewis Burton）後，被辭退《戀愛島》主持工作，但未知這是否其輕生原因。

《戀愛島》主持Caroline Flack今年2月自殺身亡。（VCG）

三、《羨慕便輸了》

今年5月傳出韓國戀愛真人騷《羨慕便輸了》女星金宥真的自殺消息。她是《全知干預視角》的PD，因長相酷似雪炫而受關注，與韓國名廚未婚夫李元日一同參與真人騷《羨慕便輸了》，期間爆出她曾在讀書時期參與校園暴力，受害者表示看不過當年的施害者活得這麼漂亮，而自己卻滿身傷痕，她當年因講了幾句金宥真男友的壞話，遭其聯群暴打，事件引起關注，連帶李元日的風評也受到影響。二人之後主動退出節目。金宥真在私人社交網站稱於在學時期確實有人因她而受到傷害，但否認自己曾傷害過他人，隨後傳出金宥真服下過量藥物企圖自殺，送院搶救接受治療，暫未有最新消息。