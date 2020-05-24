韓美女吃播YouTuber影片疑似有鬼聲　網民聽到︰這裏不只你一個人

由韓國興起的「吃播」（Mukbang）席捲全球，美食YouTuber亦愈來愈多。早前，一位露出嘴以下部分的外國YouTuber疑似被綁架、在影片發出一連串的求救訊息等，令人感心寒。日前，韓國一個知名美女吃播主BOKI的影片疑似錄到有「鬼聲」，引起廣泛討論。

BOKI的「深淵巨口」非常驚人。（YouTube影片截圖@문복희 Eat with Boki）

這名叫「BOKI」的YouTuber，憑標緻外表、「深淵巨口」和驚人食相，殺出一條血路，現時已有360萬人訂閱。近日，她在YouTube上載的片段引起關注，因為有粉絲指影片中，除了聽到她吃東西的咀嚼聲外，還聽到細聲的女性聲音，質疑是鬼聲。而由於BOKI的影片主打ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response——自發性知覺高潮反應），所以本應除了她吃的聲音外，是不會聽到其他聲音的。這名粉絲的留言卻引起了一些人的認同，更指出詭異聲音的時間，在1分37秒處有「把東西收走」一句和1分47秒處的「這裏不只你一個人」，聲音雖然很小，網民就指「好恐怖」、「毛管戙」、「聽得好清楚」等。

網民留言話聽到有怪聲。（網上圖片）

也有粉絲表示可能只是有攝影師在旁邊說話。後來BOKI也找了專業機構鑒定，專家解釋可能是呼吸聲和咀嚼聲重疊導致聽起來像人說話。直至現在，BOKI的這段影片已有近600萬次觀看次數。

BOKI憑靚樣加反差感大的驚人食量上位。（YouTube影片截圖@문복희 Eat with Boki）

BOKI每次吃飯時都拿出標誌性的超大湯匙，一口能吃別人3、4倍的份量，咀嚼時卻依舊優雅。自從她開通頻道以來，不斷吸引粉絲追隨，每條片的點擊率也以百萬起跳，曾有網紅收入專業網站分析過，指她每個月的保守收入至少有1.7億韓元（約100萬港幣），最多時是3億韓元（約180萬港幣），吸金力驚人。

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