克羅地亞分手博物館成著名熱點　館藏令人大開眼界連肚臍絨毛都有

所有物品不單止有它們實際價錢上的價值，因為在它們身上盛載着不同的回憶，所以會令它更加珍貴。情侶戀愛時，送贈對方的物品就是一個例子。不過，當情人分手後，這些物品又該如何處置呢？這可能是不少人曾面對過的問題。

《無痛斷捨離》的女主角決定把物品還給前男友。（《無痛斷捨離》劇照）

近期正在上映的泰國電影《無痛斷捨離》，就探討了這個話題，女主角設計師阿靜（Aokbab飾）受風靡新世代的簡約風（Minimalism）影響，決心打造一個簡約的家居，把舊物通通扔掉。在她進行大掃除期間，阿靜對大部分舊物與其封存的回憶都隨意捨棄，只有前男友（Sunny飾）遺下的舊相機令她份外猶豫不決。阿靜對自己當年不辭而別耿耿於懷，決定親手把這相機歸還給前男友，讓自己有機會彌補遺憾。只不過，最後卻間接地影響了前男友與現任女友的感情，最後他們分開。

近年輕起「斷捨離」的概念︰斷絕不需要的東西，捨棄多餘的廢物，脫離對物品的執著。（《無痛斷捨離》劇照）

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不少觀眾看完之後都覺得，女主角的自私令人感討厭，因為她對舊情人內疚，把東西還對方，有沒有想過共同擁有同一物件或回憶的人的感受？你把它退給對方，又有沒有想過別人根本不想接受它，再掀起回憶，既然已過去的，為什麼要迫別人想起，說穿了，這個行為只是為她拋棄對方的事贖罪，讓自己內心好過點，成全自己做一個「好人」的願望。既然不想看到那物件，而退回對方又恐怕會傷害別人，那這些上一段感情的遺物又該怎樣處置？

節目介紹的分手博物館。（《萬遊攻略》電視截圖）

ViuTV節目《萬遊攻略》介紹了克羅地亞的一間分手博物館（Museum of Broken Relationship，又稱失戀博物館），有一對情侶分手後，發現有很多物件不知該如何處理，忽發奇想展覽給大家參觀，於是大家把關係完結後的物件捐給這裏，漸漸地成為一個旅遊熱點，更在世界各地巡迴展覽。這裏的每件物品都有一個他人的故事，例如主持強尼介紹的一個哥斯拉模型，是一位墨西哥男生以前的女友送他的。二人分手後，男生對模型不捨，把它保管了足足20年，20年來，他有過很多段感情，他把哥斯拉放在書架上，以後跟女朋友分手的物品，如頸鏈、手繩通通掛在它身上，它就好像見證着這麼多年他的戀愛故事，不過最後，他也把模型放了在博物館。

「這裏展示了不同愛的形態，傷心的主體不一定是壞事，反而這裏充滿著希望，因為每一件物品都象徵著對過去關係的讚許，還有建立新的關係和感情。」 「分手博物館」創辦人Olinka和Drazen

這個哥斯拉模型包含了一個成長的故事。（《萬遊攻略》電視截圖）

似乎不同人也對這些「遺物」有不同處理方法，有人覺得沒什麼影響的，就繼續保留，有人像《無痛斷捨離》的阿靜一樣退還對方，有人就免得睹物思人直接送往堆填區，這個失戀博物館，似乎是以往常見做法的另一個出路，既不用經常看到，又不是直接無情地把它扔掉，回憶像被封存在某一個特別的角落，或者切割過去了的關係，重新開始。就好像節目介紹過的一件婚紗，一對情侶將結婚，但男生在2016年土耳其的恐怖襲擊身亡，婚紗就被放了在這裏。

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這些回憶是成就現在的你，也是你的一部分，這樣的做法似乎非常完美。而對於參觀者來看，看別人的故事，也像是看一部部短片一樣，可能也可以找到跟自己相似的故事。博物館的創辦人說過這不論對物主，還是參觀者，都有一種抒發和治療的效果，「不少物主終於能為一段感情畫上句號。」如果香港也有這種博物館，你會想去參觀嗎？

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