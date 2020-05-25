【多圖】性感長腿美女夏暮光　從事特殊職業男士卻步

近日綜藝節目《國光幫幫忙大哥是對的》，以「女星性感戰袍」為主題，請來一班女星網紅講述自己的穿衣習慣，而主持人還會提供性感戰衣，看看女星們能否駕馭，而其中一位網紅夏暮光，更是真空上陣，令現場男士全部變得金睛火眼，看得十分興奮，但如此惹火尤物，卻一直未有男友，原來跟她的正職有關，下文為大家揭曉。

夏暮光上《國光幫幫忙》以性感衣著示人。（夏暮光IG）

現場男士看得出現心心眼。（Youtube影片截圖）

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台灣網紅夏暮光，以甜美樣子，加上驕人身材為人熟悉，又不時在IG Po出衣著清涼的靚相，俘虜大批宅男粉絲。近日她上綜藝節目，以超性感的襯衣亮相，基本上前後只得兩塊薄窄布料，兩側及修長美腿全面曝光，而夏暮光更要真空上陣才能完美展示體態美，令現場一班男士紛紛出現心心眼，大讚夏暮光漂亮，而其他女星卻露出又羨又妒的眼神。

夏暮光正職是遺體化妝師，令很多有意追求的男士卻步。（夏暮光IG）

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夏暮光不折不扣是惹火尤物，而且言論行為十分大膽，曾表示自己喜歡裸體，但在法例下只能以清涼衣著出街。夏暮光雖然外貌吸睛，但她的感情生活卻是交白卷，皆因她不但是網紅和模特兒，正職其實是一位遺體化妝師，入行近3年，她更笑說除了自己，她從未為活人化妝，她說入行純粹只是興趣，希望能幫到別人，但她的職業卻令很多追求者卻步，可說甚為可惜。