【收視滯後報告】《十八年後》最終收視唔理想　只排今年尾三位置

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是5月11日至5月17日。今次報告的重點當然是《十八年後的終極告白》大結局的收視，結果大結局取得收視29.7點，總平均收視26.5點，以觀眾對此劇的好評，這個收視著實有點失望。

《十八年後的終極告白》收視未如理想。（《十八年後的終極告白》劇照）

今次收視跟上星期一樣，也是三劇沒有一部能過30點，可能因為疫情開始放緩，不少人晚上已開始回復以前出街消貴的日子，所以收視自然會下跌，不過現時的收視仍比疫情開始前高，可能是仍未全面恢復，也有可能是觀眾在疫情期間，習慣了看TVB。

最後五集反而更高收視。（《十八年後的終極告白》劇照）

《十八年後的終極告白》總平均收視26.5點，其實是失望的，這部人性懸疑劇在網上得到極大的回響，大多數是讚，瑕疵可能是最後五集的收視，但不礙網民的熱愛，所以今次的收視不過30點實在說不過去。而全劇26.5點，亦將會排在今年暫時的尾三位置。

即睇2020暫時收視排行榜：

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均28.2點，最高收視周一(11日)晚29.6點。《降魔的2.0》周一至五平均28.9點，最高收視周四(14日)晚30.4點。《十八年後的終極告白》周一至五平均27.2點，最高收視周五(15日)晚大結局29.7點,為開播以來最高。《仁心解碼》周一至五平均7.3點，最高收視周五(15日)晚大結局7.8點。另外，財經．資訊台周六(16日)晚9時25分直播《德國甲組足球聯賽2019/2020:多蒙特對史浩克04》取得收視3.5點。