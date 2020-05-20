【誰是被害者】林心如眼珠演技大爆發　短短幾分鐘令觀眾墜入深淵

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《誰是被害者》在Netflix上映超過兩星期，一直以來好評不斷，在Netflix即日華語片排行榜更連續多日登頂，在內地豆瓣網也有8.1分的高分數，到了現在依然人氣高企，可見《誰是被害者》的確是一部好劇。

一部好劇，除了劇本好，拍得夠緊湊，還有就是演員的表現，《誰是被害者》中的演員各各都發揮出色，有新一代台灣演藝明星許瑋甯、人氣男神張孝全、實力派演員王識賢和超新星李沐等等，當然，還有特別演出的林心如。

林心如在《誰是被害者》最後階段出現。(《誰是被害者》截圖)

新人李沐絕對一鳴驚人。（IG@李沐）

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林心如在《誰是被害者》可以說是演技大爆發，平時也沒有看到她如此出力的演出，今次客串更是全程素顏上陣，完全再沒有女神的形象。她在《誰是被害者》中飾演一名因主張因自殺犧牲去完成他人遺願的人，當她一切被警方發現後，被捕到拘留室剖白一幕的確震驚觀眾，不單止是角色的價值觀，而是林心如的表情簡直震撼觀眾三官，一對眼球彷彿識得演戲，不停將你拉入陰霾的深淵，愈睇愈心寒！

真係好恐怖！（《誰是被害者》截圖）

逐格睇林心如精彩演出：

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