多圖｜何超蓮被封何鴻燊最美千金　回顧絕美寫真集性感仙氣於一身

賭王何鴻燊今日（26日）在養和醫院離世，享年98歲。何鴻燊有四房，兒孫滿堂，當中最為外界熟悉、並活躍於演藝界的一定是賭王跟三太陳婉珍的女兒何超蓮，現年29歲的超蓮有「賭王最美千金」之稱，不單樣靚身材正，更事業有成又熱心公益，是不少宅男心目中的女神。

超蓮被外界稱為「賭王最美千金」。（何超蓮IG）

超蓮於英國倫敦大學皇家賀洛唯學院經濟學一級榮譽畢業，曾考入會計師樓工作，2016年回歸打理家族生意。除了工作以外，她熱心公益，創立了慈善團體Smile with Us HK幫助香港社會。最近更自己開舖做老闆，經營牛肉麵店，一手一腳打理餐廳。平時的超蓮形象貼地，沒有「富二代」的傲氣。她又會在社交平台上載不少福利照，IG吸引近60萬粉絲追隨，微博更有超過170萬粉絲。

超蓮跟圈中不少人交情甚好，例如有JW王灝兒和G.E.M.鄧紫棋等。（何超蓮IG）

超蓮是其中一位最矚目的賭王千金，除了因她的美貌和經常出席公開活動外，也跟她豐富的情史有關，她曾跟靚仔模特兒黃俊豪（Jeremy）和台灣當紅男歌手吳克群相戀，又跟富三代霍啟山、香江集團太子爺劉根、藝人方力申和楊受成細仔楊政龍等人傳過緋聞。去年超蓮認愛內地演員竇驍，上月男方更罕有地曬合照甜蜜放閃，慶祝他們交往一周年。

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